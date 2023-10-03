恆春半島「6鄉鎮」明下午停班課 屏東其餘地區跟颱風假說掰 20:252023/10/03 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 恆春半島「6鄉鎮」明下午停班課，屏東其餘地區跟颱風假說掰。（圖／中央氣象署 ） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 恆春半島6鄉鎮4日下午停班課，屏東其餘鄉鎮市正常上班上課。（林和生攝） 中颱小犬來勢洶洶，依據中央氣象署預報資訊，屏東縣恆春半島明（10／4）日下午已達停班停課標準，包括恆春、車城、滿州、枋山、牡丹、獅子等六鄉鎮，明天下午停止上班上課，縣轄其他鄉鎮市全日正常上班上課。 小犬颱風逼近 海陸空交通影響看這裡 小犬登陸將破紀錄 氣象署再曝1數據：這年5颱風就是史上最多 小犬颱風陸警範圍納入南投 3地明達颱風假標準 #中颱 #小犬 #停班課 #屏東 #颱風假 也許您會感興趣 推薦閱讀 小犬颱風逼近！ 台東蘭嶼、綠島全天停班課 其餘地區放半天 20:102023/10/03 生活 颱風假掰了！ 宜蘭未達天然災害標準 明正常上班課 20:012023/10/03 生活 小犬暴風圈明晨觸陸 5地雨量「瞬間爆表」影響時間拉長 07:342023/10/03 生活 小犬颱風逼近 高雄山區防災機具就位完成 13:452023/10/03 生活 颱風假關鍵！暴風圈涵蓋縣市預測曝 專家：影響時間長 10:122023/10/03 生活 小犬進逼！北市部分水門17時起只出不進 21時強制拖吊 15:322023/10/03 生活 「小犬」颱風恐變猛犬 來勢洶洶台南嚴防戒備 16:172023/10/03 生活 「小犬」進入猛長期 直撲台灣！今起大雨連4天 05:552023/10/03 生活 中颱「小犬」暴風圈恐咬金門 影響最劇時間點曝 16:152023/10/03 生活 小犬很兇！專家示警：風雨比海葵有感 2地颱風假機率高 08:202023/10/03 生活 中颱小犬逼近 花蓮山區步道預警性封閉清空 12:122023/10/03 生活 小犬直逼中颱上限！估下午陸警 有機會颱風假縣市曝 05:412023/10/03 生活 中颱小犬來襲！ 量販生鮮蔬果、海鮮品項增2倍備貨量 18:302023/10/03 生活 小犬陸警發布 氣象粉專：周四凌晨此處登陸機率高 14:422023/10/03 生活 中颱小犬襲澎湖明停班停課 海運、部分空運取消 19:592023/10/03 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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