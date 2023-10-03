恆春半島6鄉鎮4日下午停班課，屏東其餘鄉鎮市正常上班上課。（林和生攝）
恆春半島6鄉鎮4日下午停班課，屏東其餘鄉鎮市正常上班上課。（林和生攝）

中颱小犬來勢洶洶，依據中央氣象署預報資訊，屏東縣恆春半島明（10／4）日下午已達停班停課標準，包括恆春、車城、滿州、枋山、牡丹、獅子等六鄉鎮，明天下午停止上班上課，縣轄其他鄉鎮市全日正常上班上課。

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