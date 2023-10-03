泰國曼谷市中心一間知名百貨公司今天下午驚傳槍響，事發後百貨公司外擠滿驚魂未定的工作人員和民眾，有人很快從逃生出口離開，也有人則被困在百貨公司內1個多小時直到警方抓到嫌犯。

今天下午約4時多位於市中心的暹羅百麗宮（Siam Paragon）傳出槍響，事發後百貨公司的工作人員和警察立刻封鎖現場，百貨公司附近的空地和天橋，擠滿了驚魂未定從現場逃出的工作人員和民眾，其中一名工作人員告訴中央社，他們不在槍響發生的那層樓工作，但聽到槍響後，一群人立刻逃出百貨公司。

來自緬甸的Zin Myat OO和Santosh在4樓的餐廳工作，兩人說聽到20幾聲槍響，當下立刻蹲下尋找遮蔽物，餐廳經理隨後讓他們從緊急逃生出口離開，「聽到槍聲時雖然有點害怕，但還可以應對」。

不過，不是所有人都幸運地可以立刻逃出百貨公司，有民眾就被困在百貨公司內，直到警察抓到嫌犯為止。

泰國民眾Tai表示，槍響時他正在咖啡店喝咖啡，突然傳來槍聲，工作人員立刻關上門，讓咖啡店內的民眾蹲下躲在桌子或櫃子後面，由於咖啡店的玻璃是透明的，他當時的確感到害怕，但只能盡量保持冷靜，咖啡店內的民眾也都保持鎮定，安靜地待著，直到確定警方抓到嫌犯，工作人員才開門讓大家離開。

Tai也說，當下他並不知道發生什麼事情，是用手機看社群媒體才知道最新進度，他也用手機隨時和自己在媒體工作的哥哥保持聯繫，他估計在咖啡店內困了1個多小時才離開。

不過像是Tai這樣冷靜的民眾並不多，多數被困在百貨公司內1個多小時的民眾多半臉色鐵青，有的甚至眼眶含淚，都不願意接受記者訪問。

泰國警方表示，他們約在5時多逮捕了14歲的槍手，緊急服務單位指出，這起槍擊導致3人死亡、4人受傷。