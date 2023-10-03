大陸女星徐冬冬因35E上圍和性感身材被封為「大陸第一美胸」，她擁有朝鮮族血統，早年拍攝性感寫真出名，後進入演藝圈，拍攝《西虹市首富》、《余罪》、《天龍八部》等等影視劇，近日她早期的照片被翻出，網友認為和現在的風格差距很多。

日前有人翻出徐冬冬早年的一組照片，當時的她穿著黃色比基尼，一頭短髮十分俐落，她站在攝影棚內拿著道具足球擺出各種姿勢，豐滿的東西半球相當吸睛，其中她甚至大膽脫掉上衣，半裸出鏡只用身體擋住避免走光，大尺度的照片讓網友們表示：「哇哇哇」、「羡慕尹子維」、「誰看到這些東西誰不迷糊啊」、「三球開泰」、「好辣」。

徐冬冬前陣子出席主演電影《老闆娘3》的宣傳活動，談到有人認為她顴骨高會剋夫，對此徐冬冬霸氣表示：「那我克的就是我該克的人，對不對？那當然對我好的人我一定是旺他的，所以我們女生也好男生也好，不要在意別人說你的長相如何，對你好支持你的人你就旺他，無論你什麼你都會是旺他」。而她今年8月宣布和前男友尹子維復合，尹子維在《單身男女》、《雀聖2自摸天后》等電影大多飾演渣男，因此給部分人留下負面印象，兩人宣布復合時就有網友表示「男方面相不好要警惕，鼻樑起節還有點小鷹勾鼻，眼型眼神也有些問題」，勸徐冬冬不要太相信男友，徐冬冬則反駁「面相差的人不一定人差」，力挺男友為人。