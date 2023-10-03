杭州亞運電競國手、44歲的向玉麟9月28日在「快打旋風5」項目拿下銀牌，為台灣爭光。他自曝在復活賽的驚險歷程，敗部第7輪迎戰香港對手黃育祥時，雙方因選角問題一度僵持不下，他自述心情「為了我代表的台灣、家人、朋友，我也不能退讓，必須堅持不先選角色，不放棄任何一點可能獲勝的優勢」！終以2比0擊退對手，奪得中華隊銀包銅戰果。錯失金牌的他坦言還沒想要退休，更直呼最愛不是電競，而是老婆大人。

向玉麟成功敗部復活後，在他的粉專「GamerBee」談及這場媒體未披露的激戰情況：在獲勝的瞬間，龐大的壓力終於能放下，這一戰有牌還是沒牌差距實在太大，其實我對香港選手感到很抱歉，因為我們雙方都是兩隻角色，他不想用Nash打我Lucia，我不想用Lucia打他Juri，於是我們在座位上僵持了很久，雖然我有跟裁判提出說用盲選規則，但他們沒有採用，還是堅持1P選手必須先選角色，最終結果是我以2:0戰勝黃育祥，為台灣再確保一面獎牌。

向玉麟坦言，當時不知道這個比賽結果會不會被推翻然後重賽，但完全可以理解黃育祥的心情和憤怒，但他也直呼，「我在舞台上為了我代表的台灣、家人、朋友，我也不能退讓，必須堅持不先選角色，不放棄任何一點可能獲勝的優勢。我也不希望這樣獲勝，但我必須戰鬥，假設真要重賽，我也會欣然接受，也會全力迎戰任何對手！」

向玉麟也感性表示，「最後要說：謝謝我最偉大的太太，是妳幫助我穩定住了最後關頭的緊張，我最愛的真的是妳啦！不是格鬥遊戲。」他後來發文還提到「老婆，我真的不是故意的，我真的很想拿金牌，因為很有可能我拿了金牌也是不會退休」，所以接下來這句話講給大家聽也講給自己聽，「我無法想像我會打到幾歲，因為我除了喜歡贏，更喜歡那種排除萬難的過程！」引來數萬網友狂讚。