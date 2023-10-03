新北市府召開小犬颱風第2次整備會議，由副市長朱惕之主持。（新北市府提供）

中央氣象署於今（3）日上午11時30分發布小犬颱風陸上警報，目前颱風位於新北市東南方約520公里海面，以時速11轉14公里，向西北西方向移動。新北市氣象團隊分析，新北市列入颱風警報範圍機率雖低，但受外圍環流及東北季風影響，明後兩天仍會為北海岸、東北角及東、南側山區帶來局部豪雨，提醒新北市民嚴加防範。

新北市災害應變中心於陸警發布即進入強化三級開設，市長侯友宜持續關心市府團隊各項防颱整備措施執行情形，副市長朱惕之於晚間6時30分召開第2次防颱整備會議，要求市府各局處及區公所加強戒備，另針對石門水庫調節性放水，要求加強大漢溪沿岸低窪地區防範措施，並指示警察局、消防局及沿海各區公所協同海巡單位，進行沿海觀浪、戲水及釣魚民眾勸離作業。

朱惕之表示，明日上午8時起，大漢溪左岸重新橋下至21號越堤道停車場及路邊停車格，將實施「只出不進」管制措施，請市民注意相關道路、學校開放紅黃線停車資訊；另新北市尚未列入颱風警報警戒範圍，但是受颱風外圍環流影響，預估明後兩日，北海岸、東北角及東、南側山區將帶來局部豪雨，沿海地區應嚴防強陣風及長浪。