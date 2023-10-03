「第60屆金馬獎頒獎典禮」將在11月25日在國父紀念館登場，今（3日）公布入圍名單，由上一屆金馬影帝黃秋生與金馬執委會執行長聞天祥擔任揭曉嘉賓，影后部分，曾在1983年以《看海的日子》拿下金馬影后的陸小芬，繼《十八》後暌違30年再以《本日公休》問鼎金馬影后，她在片中飾演理髮阿姨一角，才剛獲頒台北電影獎最佳女主角，這次金馬獎上，將對上有史以來最年輕的影后入圍者林品彤，對此，她激動說：「真的很開心能夠再次入圍金馬獎，好像回到金馬獎大家庭，感到很溫馨，非常感恩，哭了，哭了！」

年僅12歲的林品彤在《美國女孩》中表現亮眼，這次首度主演《小曉》再展精湛演技，打破14歲文淇在6年前創下的紀錄，成為金馬影史上最年輕的影后入圍者，金馬執委會執行長聞天祥大讚：「她的角色非常難，是貫穿整部片的主角，飾演一位身心狀況比較特別的小孩，與媽媽陳意涵和老師劉俊謙的對戲非常有張力，展露非常可觀的大將之風。」林品彤得知後開心表示：「謝謝金馬獎，謝謝評審對我的肯定。能有機會演出並接近小曉這個角色，我心裡有太多的感謝。謝謝監製、導演、意涵媽媽、俊謙老師，和整個劇組對我的愛護，謝謝家人師長朋友的支持。很開心能獲得這份榮耀，我會在表演路上繼續努力的！」

其他入圍者還有曾演出《頤和園》的大陸女星胡伶，她在《菠蘿，鳳梨》中化身一名比面對應考壓力女兒更有壓力的苦情母親；港星鍾雪瑩在《填詞撚》中飾演一名對填詞非常有興趣的女孩，有如導演黃綺琳的化身；另一位港星余香凝，這次在《白日之下》扮演一名女記者，繼《緣路山旮旯》後，連續2年獲得金馬影后提名，正在坐月子的她今天透過港媒表示：「媽咪坐我左邊，女兒坐右邊，其實女兒不知發生什麼事，媽咪和女兒親我的臉，這次是人生十大最驚喜﹑最開心Moment，還有媽咪和女兒陪我分享」，並稱之後要趕緊瘦身，希望11月出席金馬獎不會那麼腫。