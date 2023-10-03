立法委員傅崐萁今日於立法院院會「113年中央政府總預算編製」質詢行政院長陳建仁時表示，屏東縣明揚工廠大火造成10死百傷，殉職4位消防員，更燒出消防員的悽苦，政府吝於給守護民眾生命安全的消防弟兄添購新式裝備及增加人力，卻狂擲公帑虛耗，因此要求行政院，願不願意一次編足預算採購消防通訊頭盔。陳建仁當場回覆:願意來做。

傅崐萁質詢時表示，國家已進入「大債危機時代」，民進黨政府執政7年多來將特別預算常態化，提出總數高達2.5兆的9次特別預算，年度公務預算規模也連年增加達2.99兆，國家目前負債5.8兆，但卻未將預算花在刀口上!日前，給毫無政績的數發部2年近300億預算、要3千萬給81億改建前鎮漁港、給綠色友好企業高端疫苗炒作股價、企圖讓小吃店變身的高登生醫進口16.5億快篩試劑、讓資本額50萬的超思公司進口8,814萬顆巴西蛋，卻又要花3,600萬公帑銷毀過期蛋，政府錯務施政認錯改正，但硬凹只會讓人民憤怒，想下架無能政府。

傅崐萁替消防弟兄請命，要求行政院一次編足預算採購消防通訊頭盔。陳建仁當場回覆:願意來做。(戴志揚翻攝)

傅崐萁指出，民進黨政府執政這7年多來提出包括:流域治理計畫第3期、前後共4期的前瞻計畫、新冠肺炎紓困、新式戰機採購、海空戰力提升、疫後強化經濟等，共9次特別預算，金額高達2.5兆並都舉債支應，7年提9次已將特別預算常態化，明年113年度總預算規模(歲出+償債)，更達2.99兆。國家截至今年6月30日，公共債務未償餘額實際數為5兆8,338億元，併計短期債務，平均每位國人一出生即負擔25.8萬元的債務，連年特別預算舉債，國家已進入「大債危機時代」!

立委傅崐萁更表示，政府編列這麼多預算，舉債如此沉重，但執政者並未把預算用在該花的地方，他更舉例高雄市政府原本申請水環境漁港疏濬預算3千萬，但前院長蘇貞昌在市長陳其邁上任後大筆一揮即改核定大規模改建經費81億元。

他更喚醒前年疫情爆發缺少疫苗，為了扶植綠色友好企業，阻擋國際疫苗採購，而強行採購未通過三期臨床試驗的高端疫苗，並給予緊急使用授權EUA，讓施打高端者無法出國，疑涉炒作高端股票，現在流感公費疫苗接種，又再度採購高端疫苗；在民眾缺新冠快篩試劑時，竟核准給小吃店變更而成的高登環球生醫得標16.5億專案進口快篩，被踢爆才放棄。

而今，國內缺蛋也非今時今日才缺，早在2年前農曆年左右就已爆發缺蛋，但農業部未早因應禽流感及產銷失衡，又故技重施，不給國家轉投資成立及直接控制的台農發公司與中央畜產會直接進口採購，反而給予資本額僅50萬元的超思公司專案進口8814萬顆巴西雞蛋，並在停業中即簽下合約，如此令人匪夷所思的作法，只有民進黨政府執政才會發生!他並要求行政院應該開放讓民眾接種公費流感疫苗時，有選擇疫苗的權利。閣揆陳建仁答覆表示:他支持民眾有選擇疫苗權利，但公費疫苗自己選擇必須要等待疫苗來的時間，但集體接種可以比較快。

傅崐萁更針對4位消防員殉職，共10死百傷的屏東明揚工廠大火事件，表示憤怒及悲哀。他抨擊政府寧願2年編列近300億預算給毫無建樹的數位發展部，也吝於替消防弟兄添購新式裝備及增加人員，中央更放任地方任用擅於公關操作，卻未具消防專業背景的消防局長。他更強調，火場搶救「通訊」是重點，無法手腳並用動通訊設備，救火員的安全防護及通訊裝備必須齊備，應效法國外救災救火的科技，採購新式內置通訊的頭盔，要求中央政府增加消防署預算經費，不要推給地方政府，行政院願不願意一次編足汰換更新所有消防員安全及通訊設備？閣揆陳建仁在答覆時僅表示:願意來做。