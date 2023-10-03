在疫情過後，上海各項基建工程加快趕上進度，近期一項深入地下19層、號稱「世界之最」的智慧停車場正如火如荼地建造中。它是上海首個以垂直掘進（盾構）工法建造的大型地下停車場，深度高達50.5米，採用智慧型機械停車，建成後存取車時間平均只需90秒。

據《快科技 》報導，該工程位於上海市廣延路近永和東路，此一項目將在地下空間建設2座智慧停車庫，這是上海首個以世界最大直徑進行垂直掘進（盾構）的地下智慧車庫工程。

上海首個以垂直掘進（盾構）工法建造的大型地下停車場，深度高達50.5米，採用智慧型機械停車，存取車時間平均只需90秒。（圖／快科技）

報導稱，此一專案有2座豎井，單個豎井開挖直徑23.02米，是目前世界最大直徑豎井，開挖深度約50.5米，淨空40.3米，周邊設有圍護結構。

目前1號豎井已完成地基加固、抗拔樁，豎井管片拼裝22環，累計下沉合計42米；2號豎井已完成地基加固、抗拔樁，始發基坑開挖及墊層澆築施工。

報導表示，地上一層構築物為智慧車庫出入口及管理設施，占地面積286平方米；地下一層為設備層，地下一層以下為地下停車設備層，採用19層鋼結構設計。

該停車場利用PCS型垂直升降立體機械停車，運用托盤式停車搬運技術和手機APP預約、AGV自動存取車搬運設備，單車平均存取車時間90秒。全場將可設置停車位304個。項目周邊社區車位缺口約600個，項目建成後，將極大地緩解居民停車難題。