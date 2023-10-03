台灣男子拳擊選手賴主恩在經過2016年里約奧運的洗禮之後愈加成熟穩健，也期待未來有朝一日能成為職業拳擊選手，今晚在杭州亞運會男子63.5公斤級四強賽面對伊拉克好手阿卜杜勒哈姆，賴主恩憑藉的絕佳技術和鬥志，5比0擊敗對手，勇闖金牌戰，而且還順利取得巴黎奧運入場券。

賴主恩這次在杭州亞運首戰就在第一回合直接將寮國選手打到讓裁判直接制止比賽，提前獲勝；16強賽碰到尼泊爾選手，同樣是一路壓制，五位裁判當中一位給平手，但賴主恩依舊4比0勝出。

八強賽，賴主恩遭遇地主選手王向陽，兩人實力相當，第一回合賴主恩50比45獲勝，第二回合王向陽49比46扳回顏面，第三回合賴主恩的攻勢比王向陽來的出色，48比47險勝，最終3比2昂首跨過四強門檻。

伊拉克選手阿卜杜勒哈姆32強與16強賽都是5比0輕鬆獲勝，8強賽碰到吉爾吉斯選手庫爾塔耶夫，靠著第三回合逆轉戰局，3比2險勝。

今日四強賽，賴主恩面對阿卜杜勒哈姆，一上來就發揮凌厲的攻勢，將對手壓迫至邊角，兇猛的氣勢讓對方不斷退後，右拳刺探，左拳重擊，多次擊中對手頭部和腰部，第一回合50比45毫無懸念獲勝。

第二回合賴主恩依舊是非常強悍的出擊，不論是經驗或是體力都比對手來的出色，49比46再次獲勝，取得領先優勢。

第三回合，伊拉克選手全力反撲，賴主恩並沒有全部退防，而是伺機突襲，而且還數度擊中對方右臉頰，最終賴主恩獲得五位裁判的青睞和肯定50比45，5比0輕鬆獲勝，而且還跟上隊友甘家葳的腳步，勇闖金牌。

另一場四強賽，蒙古選手巴塔爾蘇赫以絕對的優勢打的泰國選手毫無反擊能力，5比0大勝，明天賴主恩將與巴塔爾蘇赫爭奪金牌，這場比賽將是一場硬仗。