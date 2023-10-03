農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘日前自曝遭恐嚇，豈料警方調查後發現，竟是林委託友人藍營黨工的自導自演案，除本人狼狽道歉外，曾幫忙說話的台大前校長管中閔臉書也遭網友灌爆，怒嗆「不用道歉嗎」，本人也悄悄刪除該篇貼文，更改留言權限。

林裕紘上月自曝遭人寄訊恐嚇，對方連他家人個資都掌握得一清二楚，引發軒然大波，管中閔當時也貼文「從網軍攻擊，到公然威脅別人身家性命，是誰縱容這些砸碎？」，但在林裕紘遭查出是自導自演後，管中閔臉書遭網友灌爆，其後悄悄刪除貼文。

不少網友仍不滿，繼續洗版管中閔臉書：「管爺，現在誰是你口中的雜碎」、「刪文就當沒事了嗎」、「不是自稱爺們」、「當初說抹黑你的人都沒道歉，那你現在是否也該為抹黑人道歉」、「刪文當沒事不像個爺們」、「校長怎麼刪文啦」、「半夜爬起來刪文嗎XD」。

面對網友怒灌，管中閔則是在今天早上修改臉書留言權限，僅限好友能夠留言，但仍未對事件做出回應。