中秋連假剛過，很多人發現自己胖了不少，畢竟中秋節必吃的月餅、烤肉都是熱量炸彈，一個小小的流心奶黃月餅就要差不多300大卡，台灣人烤肉最愛的日本A5和牛，120公克熱量更高達980大卡，放完中秋假期月圓人也圓了，為了在短時間內減掉肥肉嘗試各種瘦身方法，像是近日熱播新戲「雲之羽」中飾演女主角雲為衫的新生代女星虞書欣，被網友發現身材明顯比以往消瘦，原來是因為「雲之羽」的導演郭敬明對演員體態有極高的要求，要演員們過著「無油、無鹽、無糖」的生活，還會不時在他們耳邊提醒：「你太胖了！」，讓原本很愛吃的虞書欣靠著「地獄減肥食譜」狂瘦9公斤，當中包含早餐只喝黑咖啡，午餐或晚餐就只吃水煮肉片、小黃瓜和番茄等等，成功展現0贅肉螞蟻腰，被網友大讚毅力驚人。

虞書欣7天暴瘦減重食譜在網路上經常被轉發，不管是微博還是小紅書都有人分享靠這食譜成功減重的經驗，而這次因為「雲之羽」的播出，再度引起大家討論，不過因為每個人的體質不同，這樣的地獄式減肥卻不是人人都能做到，也有很多人只是想瘦小腹、大腿或減掉蝴蝶袖，但透過節食減脂很難雕塑到局部曲線。

邱浚彥提醒，想要雕塑優美體態，還是得搭配均衡的飲食，以免減掉脂肪也減掉健康。(中時資料庫)

整形名醫法喬醫美診所總院長邱浚彥表示，中秋連假後諮詢抽脂的民眾變多，現代人工作忙碌，常需要久坐辦公室、又沒時間運動，若是吃下高熱量美食更會導致肥胖，許多人嘗試使用各種減重方式，例如節食、代餐、減肥藥等等，最後卻沒有太大的成效，甚至導致復胖，對健康也是一種傷害，所以有些民眾會選擇抽脂的方式雕塑身材，因為現在的抽脂手術不僅僅是把脂肪移除，更是一門身體美學，雕塑優美體態。

「傳統的抽脂方式，容易在過程中傷害到皮下周圍組織，而新一代的抽脂技術，能大量抽吸被乳糜化的深層脂肪，降低肌膚燙傷的機率，同時保持血管的完整，傷口也會相對傳統抽脂小，有效減少手術過程的出血量，既可以局部雕塑，還能用來填充其他部位，例如修飾胸型、填補臉部都有很好的效果，而且恢復期短，通常術後隔天就能正常外出工作。」

邱浚彥提醒，想要雕塑優美體態，還是得搭配均衡的飲食，以免減掉脂肪也減掉健康。同時，民眾應慎選合法的醫療院所，術前應先了解醫生的專業技術與案例經驗，選擇合格且能夠信任的醫療團隊，再依據個人的體態困擾與肥胖問題進行評估，對於療程有深入且正確的認知及了解，術後也要保持良好的生活習慣，搭配均衡飲食，才能達到完美的塑身效果。