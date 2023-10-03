晶華國際酒店集團推廣永續及健康餐飲，今年秋天再次攜手米其林綠星餐廳「小小樹食」，即日起於台北晶華酒店、台南晶英酒店、太魯閣晶英酒店、晶泉丰旅以及高雄晶英國際行館打造秋意十足的早餐餐檯，小小樹食行政主廚徐兆麟（Tim Hsu）以秋日食材為題為晶華設計的限定料理，搭配餐檯上選擇多樣、繽紛新鮮的在地綠意時蔬，讓饕客享用新鮮美味的蔬食饗宴。

連2年獲米其林綠星肯定的「小小樹食」以推廣永續飲食及彈性蔬食的理念，並為晶華旗下各酒店規劃蔬食料理餐檯，這次的重點包括以秋日食材入饌的「佛陀碗」、「爐烤時蔬」及「蘋果油醋」。

台北晶華酒店栢麗廳攜手米其林綠星餐廳「小小樹食」打造蔬食早餐餐台。（晶華國際酒店集團提供）

台北晶華酒店的秋日佛陀碗，是以香料拌炒的溫熱薑黃飯為基底，鋪上裹著楓糖烘烤的台灣66號紅地瓜、經炙燒後外酥內軟的哈魯米起司，搭配方舟生技產銷履歷番茄以及小黃瓜、綜合野菇等小農時蔬，食用前再淋上特製沙嗲醬為料理增添滑潤溫順的氣息；而3款爐烤時蔬有香料烤南瓜、奶油燉秋栗以及起司烤孢子甘藍，並佐以用日本蘋果醋為基底調製出的蘋果油醋。

台南晶英酒店結合在地食材打造綠意滿點的餐檯，並融入在地小農時蔬。（晶華國際酒店集團提供）

秋日佛陀碗到了「台南晶英酒店」也展現在地風貌，碗內除了有溫熱的香料薑黃飯之外，考慮到食物里程數，直接就地向小農取材，包含梅漬白河蓮藕與香煎水嫩櫛瓜，爐烤食蔬部分提供奶油烤官田菱角和起司烤關廟綠竹筍，橫跨大台南季令物產，吃得出滿滿府城秋日風情。

「太魯閣晶英酒店」的衛斯理自助餐廳於早餐時段持續推廣多款有機與在地蔬食，品項包含花蓮壽豐東昇南瓜、栗子南瓜、紅橡木萵苣等小農契作的溫蔬果沙拉與產自花蓮的青苦瓜與洛神花，並將「秋日佛陀碗」部分食材替換成秀林鄉西寶國小有機番茄、秀林鄉紅寶石紅藜麥、原民小農野菜、富里鄉台農57號黃金地瓜以及光復鄉馬太鞍部落紫米、富里鄉富麗米等更具在地風情的選擇。

晶英國際行館的養身晨食選項中新增小小樹食秋日佛陀碗。（晶華國際酒店集團提供）

晶華國際酒店集團旗下參與「永續餐桌」計畫的第4間飯店「礁溪晶泉丰旅」位於北台灣著名的溫泉鄉，理所當然選用大量溫泉蔬果入饌，餐檯上擺放著宜蘭壯圍栗子南瓜、溫泉筊白筍及有機溫泉空心菜等當令美味食材及多樣豐富的當令時蔬，搭配特製的秋日蘋果油醋，整體風味更加提升。

位在高雄的「晶英國際行館」也新增小小樹食秋日佛陀碗，以香料烤南瓜、起司烤孢子甘藍與奶油烤栗子結合的溫時蔬集以及蕈菇洋芋濃湯，秋日佛陀碗更是特別選用旗山溪洲絲瓜、阿蓮野蓮菜、美濃澄蜜番茄、大甲芋頭脆片、茂林（紫斑蝶保護區）有機紅藜麥、美濃香鑽米高雄147號以及大寮高雄9號紅豆等在地特產，是主廚團隊結合創新與大高屏在地的蔬食風格之作。