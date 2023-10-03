賴慧如劇中被撞身亡，飾演兒子的曾子益哭到悲痛不已。（民視提供）

賴慧如、曾子益拍攝這場戲身心俱疲。（民視提供）

藝人賴慧如在民視8點檔《市井豪門》超齡演出曾子益的媽媽「蔡佩娟」，接地氣又正直無私的角色頗受觀眾好評。日前拍攝她因為得知反派海王孫女的身世，遭人盯上甚至惡意追撞，造成身體大量失血而身亡，目睹車禍現場的曾子益則痛哭失聲，悲痛不已。這也是賴慧如首次演出的8點檔中，第一次角色領便當殺青，讓她直說「有點捨不得離開」，尤其角色是車禍，很多事情都還沒交代相當遺憾。

為了這場車禍的重頭戲，劇組大隊人馬出動特技團隊，封街拍攝，讓賴慧如自嘲「好風光」，沒想到演媽媽也可以有動作大場面，只是劇中角色和兒子生離死別，她光看劇本就爆哭不已，到拍攝當天甚至一手捏著大腿忍著眼淚流下；曾子益則豔陽下跪著跟媽媽的親情對談，導致膝蓋瘀青以外，更是被柏油路燙出小水泡。

賴慧如表示，很難想像如果這車禍是真實發生在生活上，自己該怎麼辦，所以讀完劇本就立刻傳訊息告訴家人們說自己很愛他們的心情。為了這場重頭戲，劇組從早上7點就進行封街拍攝，只是首次躺在柏油路上，她笑說好像躺在烤盤上的牛排，隨著溫度越來越燙，她忍不住舉手求饒「我差不多要8分熟了喔」。

這次跟曾子益搭檔演母子檔，賴慧如覺得很愉快，兩人也培養出相當好的默契，她甚至邀請曾子益和她一起合唱＜走著走著變了樣＞，並收錄在自己的專輯內。賴慧如說曾子益哭功太驚人，在最後這幾場重頭戲，她光聽到他的聲音，眼眶跟鼻頭就開始泛紅，最後被導演逼著要忍耐。

劇中目睹車禍的曾子益表示，為了救倒地的媽媽，跪著跟媽媽說話也讓膝蓋瘀青甚至燙出水泡，他說最近接手劇組哭包的封號，因為每一場都是情緒沉重的哭戲，每天都哭到眼球很痛。他說其實很害怕拍離別的戲，好像每次拍都被提醒說「父母也會有離開世界的一天」，每拍一次戲好像就是再為自己做心理準備一次。雖然他對哭戲的掌握游刃有餘，但他更希望藉由振翔跟佩娟的母子情深的親情，提醒觀眾用行動陪伴家人、把愛表達出來、不後悔。