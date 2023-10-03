門諾會醫療財團法人董事會副董事長林喬立，收藏約160件古董計算機，包括NASA太空軌道計算機，曾算出太空船落地軌跡。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

門諾會醫療財團法人董事會副董事長林喬立，收藏約160件古董計算機，今年藉門諾醫院創院75周年之際，在花蓮市好客文化會館辦理「時空旅行－古董計算機收藏展」，展出30件多件典藏的計算機，其中還包括NASA太空軌道計算機，希望透過展示讓民眾見證人類科技智慧進步的過程。

林喬立回想收藏古董計算機的機緣時說，2008年偶然一次芬蘭出差，返回飯店途中被一間古董店櫥窗裡從未看過的一台機器深深吸引，經一夜思考，隔天回到店裡買下那台「加法機」後，便開始了古董計算機的收藏。

他接著笑著分享古董計算機令他著迷之處，不僅記錄過去200年人類社會的發展與進步，也留下工程機械之美，16年來已累計收藏160多件計算機，有些古老、複雜，有些則具特殊教育用途，期盼藉由收藏品的展出，讓大家看見機械計算機的巧思設計，也因著計算能力的提升，改變現在的生活，共同見證時代的演進。

「算數跟智慧密不可分，透過計算機數據試算，獲取可預期範圍內的答案，幫助解決生活問題。」林喬立指出，目前全世界最強大的計算機為電腦的Excel軟體，他也透過Excel設計出許多電子產品，包括台灣IC卡健保機及部分悠遊卡讀卡機，希望透過展出，讓喜歡數學、機械或工程的學子，明白計算機科學的重要性。

門諾會醫療財團法人所屬機構總執行長張文信表示，有機會在花蓮辦理古董計算機展實屬難得，隨東方算盤、西方加法器的發明，輔助計算用的工具「計算機」，經百年演變，造就當今的AI人工智慧的問世，並運用在醫療領域，希望大家見證人類科技智慧進步的過程，如同看見門諾醫院的茁壯與發展。

門諾醫院表示，「時空旅行－古董計算機收藏展」即日起至10月底在花蓮市好客文化會館展出，展品多達30多件，包括NASA太空軌道計算機、百年機械動力加法器、紙轉軸換算器、齒輪式加減法器、螺旋筒計算尺等，現場備有解說牌及影音介紹，展出時間為上午8時至下午5時，國慶連假及周末休館。

另外，花蓮市公所為讓更多對計算機有興趣的學生們有機會欣賞古董計算際，特別加開10月7日、14及15日共3天，歡迎青年學子把握機會前往參觀。