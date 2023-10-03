好萊塢男星小勞勃道尼(Robert Downey Jr)以「漫威」系列作品中的「鋼鐵人」一角走紅，是不少影迷們心目中的英雄。不過，他日前為新作品，換上平頭造型現身公開活動，在社群上引發討論。事隔數月，他的頭髮也長了回來，模樣回春不少，被粉絲大讚。

小勞勃道尼去(2022)年在社群上曬出一則短片，內容提及自己因工作需要剃髮，於是讓兩個兒子拿著電動剃刀將他變成一顆光頭，而他更是以此造型現身「第37屆搖滾名人堂年度頒獎典禮」。對此，由於他不僅剃了頭髮，臉上還可見到明顯的鬍渣，整個人看似「蒼老了10歲」，還有港媒認為他的模樣撞臉大8歲的香港男演員李成昌，在社群上引發討論。

不過完成作品的拍攝後，小勞勃道尼也自然的留起頭髮，事隔數月，他近期受邀出席巴黎時裝週，現場也曝光他如今的「英姿」，從相關畫面中可見，他帶著墨鏡，身穿淺色西裝，裡面則是一件打底的白色上衣，而他的頭髮也已經留長，並染成棕色，在現場還不時與老婆蘇珊道尼(Susan Downey)及女星凱特布蘭琪(Cate Blanchett)等人互動，看似玩得十分愉快。

cate blanchett and robert downey jr. - when hela and iron man man meet! pic.twitter.com/VSAFANKNw7 — Rina (@bbblanchett) October 2, 2023

相關畫面事後也在社群上流傳，不少粉絲紛紛大讚小勞勃道尼如今的模樣看似「回春不少」，留言表示：「兩人是我心目中的王子與公主」、「鋼鐵人回來了」、「當鋼鐵人與海拉相遇，看起來就像是姐弟一樣。」