持續罷工衝擊 福特、通用再裁員500人 20:432023/10/03 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 受汽車工人聯合會（UAW）持續罷工導致工廠閒置的影響，福特與通用汽車宣布再裁員500名員工，包括前者330人與後者164人。這使得底特律三大車廠及供應商在這場罷工抗議活動的解聘人數超過6,000人。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 川普再缺席初選辯論 將赴密州會汽車業工人 美史上首例！拜登親臨罷工現場 挺汽車工會調薪4成 大陸部署實施專精特新中小企業 就業創業揚帆計畫 #通用 #罷工 #裁員 #福特 #汽車工人 也許您會感興趣 推薦閱讀 高通在台裁員 公平會：未影響和解條件 16:352023/09/27 政治 屏東大火釀慘劇消防員盼組工會 陳建仁回應了 10:062023/09/25 政治 寧德時代與福特合作電池廠 美眾議院議員緊盯 22:392023/09/29 財經 美聯合汽車工會擴大施壓 新增7000名成員參與罷工 12:592023/09/30 財經 美麗華高球場罷工卻遭資方求償 工會二審勝訴 18:042023/09/26 社會 美政府關門危機當頭 標普那指創今年最慘月跌 10:152023/09/30 財經 許信良弟嘆台灣變北韓！男買到臭蛋po網被深夜約談 他批：獨裁才如此 14:242023/10/01 政治 好萊塢編劇罷工要結束了！ 資方妥協願簽署新合約 13:222023/09/25 娛樂 難怪台積電水土不服！美國罷工曝最大罩門 吳子嘉：這代工人沒救了 12:002023/09/27 財經 汽車工會喊加薪40％ 馬斯克看不下去了！驚爆這慘烈下場 18:242023/09/27 財經 《國際經濟》政府關門之爭變延長賽 美股期貨漲幅有限 08:182023/10/02 財經 大陸已建成世界規模最大社保體系 社保覆蓋面不斷擴大 09:162023/09/30 兩岸 好萊塢編劇罷工正式結束 工會領袖與片廠達成協議 13:522023/09/27 娛樂 消防員要組工會！ 立委憂心「罷工怎麼辦？」 14:032023/09/27 政治 2月才宣布與中企合作 福特密州電池廠計畫突喊卡 17:122023/09/26 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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