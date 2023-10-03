民進黨總統參選人賴清德日前出席「信賴台灣美容美髮賴清德後援會」成立大會時指出，服貿一旦簽定，大陸業者來可以在台灣大街小巷開連鎖店，拚價格，衝擊美容美髮業。前立委蔡正元指出，大陸人來台經營美容院，必須請台灣人當員工，跟美容連鎖業者搶員工就會提升薪資。大陸可以來投資的服務業不會只有美容業，就能全面提升服務業的員工薪資，改善目前服務業薪資低落的困境，不知道賴清德有沒有這種常識？

針對賴清德說法，前立委郭正亮9月29日曾在《新聞大白話》節目打臉指出，他問過台灣大型的美容業者如曼都、小林，都說剪頭髮是要熟識，而且時尚感不一樣，台灣美髮美容時尚領先大陸，所以他們一點都不擔心。直批綠營都這樣搞兩岸恐慌，恐嚇台灣小老百姓。

「賴清德的服貿亂彈曲！」蔡正元今(3日)在臉書發文提到，賴清德批評服貿說，大陸人來台投資六百萬元，就可以經營美容業，會使經營家庭美容院的台灣人失業。又說反對服貿是不讓台灣鎖進中國，要跟世界其他國家簽貿易倡議，才可以走向全世界？賴清德這番話，如果是綠營名嘴賺通告費的話術，可以體諒這種言論水平。「如果是總統候選人的政見，可以看出其政策思考能力的低下！」

蔡正元指出，台灣美容連鎖店已非常成功，如果會擠壓家庭美容院造成失業，也已經失業幾十年了。還能經營下來的家庭美容院，已與美容連鎖業者形成並行市場，河水不犯井水。大陸人拿得出六百萬元，來台經營美容院，是來當老板，不是來當員工，這是起碼的常識，不知道賴清德有沒有這種常識？大陸人當六百萬元的老板，必須請台灣人當員工，也就是要跟美容連鎖業者搶員工，「搶員工就會提升員工薪資！」

「大陸可以來投資的服務業，不會只是美容業，就可以全面提升服務業的員工薪資，改善目前服務業薪資低落的困境！」蔡正元質疑，賴清德連這個道理都不懂，實在太令人訝異！還是只是想跟著綠營名嘴一樣瞎扯，譁眾取寵而已？再談「鎖進中國」，蔡英文執政滿七年，貨物出口到大陸的比例，達到前所未有的高峰，這不是更「鎖進中國」嗎？「賴清德是在明嘲暗諷蔡英文嗎？」

蔡正元直言，再說與世界各國簽貿易倡議，根本就是騙局一場！美台自由貿易協定簽不下來，弄個貿易「倡議」來哄騙選民，活脫就是「假博士論文」的翻版！賴清德自許是醫師出身，就應該講求醫德，不能用胡扯服貿或鎖進中國這種謊言來騙人，「這就不是醫師，而是詐騙集團！」