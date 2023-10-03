2021年的一則爭議性報導牽扯到了性感女星「雞排妹」鄭家純，即鄭采勻，以及一名保時捷男。並以標題「保時捷男原來有女友，雞排妹新戀情遇亂流」放臉書粉絲專頁。唐姓網友在報導底下留言，寫道：「破格查某一天到晚談性，欠X」等負面言詞。這樣的言論被認定為侮辱，觸犯公然污辱罪。法官審理後，裁定唐男拘役15日，可易科罰金。

法官的判決認定，唐姓男網友的留言包含具有貶損他人社會評價的負面詞彙，「破格查某一天到晚談性，欠X」，對雞排妹的聲譽造成不利影響。鑑於雞排妹是一名公眾人物，她的形象和行為一直受到關注，這樣的侮辱言論可能對她產生更大的傷害。

值得一提的是，在類似案例中，另外兩名網友曾經因類似的言論遭受指控，但他們最終選擇和解，並賠償雞排妹。然而，唐姓男網友堅持不和解，最終被法院判處拘役15日，為此類案件中的首例。

這個案例凸顯出在數字時代，言論自由和負責任使用社交媒體之間的平衡問題。人們應該謹慎對待他們在網絡上的言論，並明白言論可能對他人造成實質損害，同時也要了解在違反法律時可能會面臨法律責任。