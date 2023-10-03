農業粉專「Lin Bay 好油」版主林裕紘被恐嚇一事，遭揭發是自導自演，林在臉書道歉卻貼出民進黨黨證，隨後又與指控他攻擊農業部的綠委蔡易餘隔空對嗆。國民黨前台南市議員謝龍介指出，林裕紘曬黨證是為了給某個派系看，當時政府的「台農發」公司跟嘉義縣農會的「嘉已人農銷公司」同一年成立，導致嘉已人因資金未到位解散，之後嘉已人就開始針對吳音寧，「這個基本上是派系鬥爭」，林裕紘想搞倒陳吉仲也很久了。此外，謝還提到，林裕紘入黨地點是新潮流所在的桃園。

林裕紘昨爆遭爆出恐嚇案是自導自演，蔡易餘今就在臉書指出，林裕紘2016年曾在嘉義縣政府短暫服務，2018、2019年左右就到「雲林縣政府替張家服務」，開始用農業議題攻擊農委會(現今農業部)，想把前部長陳吉仲和前北農總經理吳音寧拉下台、打擊民進黨農業政策，曬黨證是為出狀況時能帶風向給民進黨。

林裕紘也在臉書回擊自己不是在嘉義縣政府服務，反批蔡易餘是「滿肚子壞水背骨仔」，前嘉義縣長張花冠把蔡易餘當乾兒子疼，但當張跟綠委陳明文發生爭執的時候，蔡易餘又如何對待張花冠？

謝龍介今在政論節目《國民大會》表示，林裕紘秀黨證是為了給「某一個人、某個派系」看；嘉義縣農會背後幾乎都是綠委陳明文掌控，2017年嘉義縣10個農會成立「嘉已人」公司要專門銷售蔬果，但因公股沒有進來導致最後解散，當時林裕紘就是嘉已人總經理、農會總幹事當董事長。

謝龍介指出，嘉已人資金沒有到位，是因為同一年政府成立「台農發」，嘉已人公司就被影響，所以這些人才開始針對吳音寧，「這個基本上是派系鬥爭」，林裕紘要搞陳吉仲已經很久了，陳吉仲兩次請辭後下台，林裕紘就想下車了，而林裕紘是在桃園加入民進黨，桃園正是新潮流的地盤，這個是不是派系鬥爭，大家還有的瞧，不是蔡易餘所說的帶風向。

同台的媒體人謝寒冰也指出蔡易餘亂爆料，林裕紘沒有在雲林縣政府服務的紀錄，事實上恐怕林裕紘跟「嘉義張家」比較接近，今天發文還幫張花冠抱不平，批評蔡易餘為陳明文背叛張，林裕紘到底是跟哪個張家關係比較好，蔡易餘還是要去查清楚。

對於林裕紘自曝是民進黨黨員，民進黨發言人張志豪今回應，「我們已經喊話要開除他」，並指出林當時是線上入黨，推薦人是很久以前的桃園市黨務專員詹青憲，民進黨對於2020年3月前線上入黨，都是申請出印出來，交由各縣市黨部跑行程的當介紹人，所以詹與林兩人互相不認識，2020年3月後線上入黨就是由中央黨部權責。「林就是剛好在那個縫隙」。