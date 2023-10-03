台南市安南區黃姓男子經營賭場維生，他的心思極為縝密，不時更動位置外，還派有專車將賭客載來賭博，堪稱當地「迷蹤賭場」，但有賭客不滿黃男只提供麥香紅茶當作點心，還不准賭客叫外送，一氣之下憤而檢舉，南市警三分局獲報後持續監控，今日凌晨前往攻堅，全案依賭博罪嫌送辦。

據了解，黃男為了避免賭博犯行曝光而煞費苦心，該間賭場位置不定，每晚由場主親自CALL客，再派出專車接送客人，而賭場附近更設下大量監視器監控，還會用黑色塑膠袋將窗戶遮起來，犯嫌自以為天衣無縫，但他們早在一個月前就被盯上。

警方表示，1個多月前接獲檢舉，指該賭場藏身工寮之中，警方獲報後不敢大意、深入調查，果然發現該檢舉的鐵皮屋出入複雜，深夜時段還常有車輛出入，今日凌晨見時機成熟而前往攻堅。

警方帶著大批警力前往搜查，當場查獲多名賭客，當中甚至有位是通緝犯，並查扣賭金、天九牌及骰子等證物，詢後將賭場黃姓負責人移送法辦，其餘人等則以社維法裁處。

據悉，該間賭場僅提供基本的煙和檳榔，但現場沒有其他食物，場主只準備冰鎮的麥香紅茶給賭客當作消夜，還不准賭客自備外送，有賭客心生不滿、憤而檢舉，這才導致該間賭場遭破獲，全案依法偵辦。

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