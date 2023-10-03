90年代香港女神之一張敏，藉著與周星馳、李連杰等男星合作多部經典電影，完美詮釋《賭聖》的綺夢、《倚天屠龍記之魔教教主》的趙敏，至今仍無法被取代。在張敏嫁為人妻後淡出演藝圈，偶爾出席一些活動才能看到她，卻總被說「變老了」；不過，日前張敏罕見露摘下眼鏡的真面目，凍齡狀態狠打臉酸民。

張敏從1995年淡出演藝圈後，鮮少有新作品，過著到四處遊歷的悠閒人生，近日張敏在微博打卡人在雲南麗江，分享與當地景色合拍的短影片，篤信佛教的她還拿著佛珠，身後有美景和彩虹，搭配她有深意的敘述，格外有意境。

張敏罕見摘下眼鏡露出半邊臉，55歲凍齡真實狀態震驚全網。（圖／摘自張敏cm微博）

張敏至今狀態仍保持得與當年沒有太大差別。（圖／摘自張敏cm微博）

最令粉絲驚喜的是，影片中有幾幕張敏罕見摘下眼鏡露出半邊臉，膚況還是極佳，女神級臉蛋根本沒太大變化，看不出來她已經年過拜百；先前張敏多次被拍到憔悴老態，有網友更形容她變老回不去了，如今直接打臉酸民們。

另外張敏在中秋節節慶時，不像其他女星曬美照，反而扛起吉他在山野間，一身穿搭也很中性帥氣，整個人顯得朝氣有活力，但也是一如往常戴著墨鏡，遮住她的絕世美貌。