食藥署今天公布，與地方政府衛生局查核豬肉食品產地標示，發現9件標示不符規定，其中1件是美國豬肉及加拿大豬肉混製火鍋肉片，卻僅標示加拿大產地，依法最高可罰新台幣400萬元。

據衛生福利部食品藥物管理署資料，今年統計至9月底，共完成查核豬肉及豬可食部位原料標示3萬7216件，食藥署副署長林金富今天晚間接受媒體聯訪時表示，查獲標示不符規定共9件，其中8件為應標示豬肉原料原產地未標示，上述產地皆為台灣，可依法開罰3萬到300萬元。

另外1件違規豬肉食品為標示不實。林金富解釋，標示不實的產品是9月27日會同桃園市政府衛生局查獲，新興冷凍食品有限公司購入美國冷凍豬前腿肉製成豬火鍋肉片，或與加拿大豬前腿肉混製成豬火鍋肉片，但外包裝原料原產地僅標示加拿大，未標示美國。

林金富表示，依照規定，有使用2個以上來源國的豬肉食品，應該依照比例，將占比較高的產地標示在前、占比較低的來源國標示在後，據了解，業者因為包裝未改，直接使用加拿大包裝出貨，依法可開罰4萬至400萬元。針對違規產品將抽驗萊劑殘存量，待結果出爐再另行公布。

林金富強調，衛生局已要求業者下架回收8月20日前製造火鍋肉片，業者10月2日前改正違規食品原產地標示，才可繼續販售，並依食品安全衛生管理法第15條，及同法第49條第1項規定移請檢調偵辦；另外，業者紙本交貨資料與電子申報交貨不符，後續由衛生局依法處辦。

據食藥署今天晚間發布的新聞稿說明，上述查核9件產地標示違規豬肉食品，7件共裁處21萬9000元，其餘2件處辦中。食藥署呼籲食品業者，應保存食品來源及流向憑證以備主管機關查核，並不得為不實標示或廣告，以免受罰。（編輯：李亨山）1121003