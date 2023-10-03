128年前，美國賓州一名男子病故後因殯葬業者嘗試防腐技術意外成了保存良好的乾屍，但他真實身分成謎，殯儀館當時向官方申請保存屍體以觀察防腐效果，外號「石人威利」。他的身分後來終於查明，預計本周六（7日）安葬入土時公布。

路透社2日報導，美國賓州雷丁鎮（Reading）本周六舉行建城275周年紀念遊行，遊行隊伍之中將有一名特殊的「嘉賓」參與，那就是在雷丁鎮以「石人威利」展示了128年的男性木乃伊。

雷丁鎮的奧曼葬儀社（Auman's Funeral Home）表示，「石人威利」（Stoneman Willie）1895年11月19日因腎衰竭死於鎮上監獄時身分不詳，遺體送抵殯儀館後，殯葬人員嘗試一種當時的新式防腐技術，導致這具遺體成了木乃伊。

A mummified man known as Stoneman Willie will receive a proper burial after being on display at a funeral home in Reading, Pennsylvania, for 128 years https://t.co/j3ay0sCkvc pic.twitter.com/ESUZAhSfV9 — Reuters (@Reuters) October 2, 2023

「石人威利」遺體安放於棺材裡，展示至今已128年，他身穿西裝、打著領結，袖口也別了袖扣，胸前還斜披紅色飾帶。他的頭髮、牙齒完好，皮膚有如皮革一般，當地人以「石人威利」稱之，至今已是全美歷史最悠久的木乃伊之一。

奧曼葬儀社說明，這名男子生前因扒竊遭逮時使用假名，多年來官員一直找不到他的家人，到目前為止大家僅曉得他有愛爾蘭血統，其餘資訊知之甚少。葬儀社表示，128年前向州政府成功申請保留這具遺體，目的在於監測防腐過程，因此並未將他下葬。如今他的身分已透過歷史文獻確認，周六安葬時會公布他的真實姓名。

賓州雷丁鎮鎮民慶祝建鎮275年舉辦遊行，讓「石人威利」以另類方式參與盛會。（路透）

葬禮主辦人布蘭肯畢勒（Kyle Blankenbiller）說：「我們不以『木乃伊』稱呼他，而是把他當成大家的朋友威利。他一直是傳奇人物，不僅是雷丁鎮歷史的一環，傳奇色彩至今不滅。」

雷丁鎮長年視「石頭人威利」為民間傳說人物之一。如今他即將入土為安。鎮民在周日（1日）上街遊行慶祝雷丁建鎮275周年，行進隊伍包括一輛靈車，車上載著威利的棺木。遊行過後，奧曼葬儀社繼續展示威利，周六當天將他安葬於當地墓園，墓碑會刻上他的真實姓名。