「第58屆廣播金鐘獎頒獎典禮」將在14日於國父紀念館隆重舉行。今年典禮將有3段表演節目各有特色，由吳卓源、新住民、DJ群擔任演出嘉賓，吳卓源在開場秀音樂才華，透過古典歌曲、R＆B、Rap多元曲風之間的編曲，與廣播聲音多元的節目類型，傳遞今年典禮「碰撞」主題。

「第58屆廣播金鐘獎頒獎典禮」第二段演出是「聽見『新』聲音」，是語言與文化的碰撞，展現廣播語言傳遞的多元，邀請外籍與新住民歌手歌手，演出者包括尋人啟事The Wanted樂團、黃宇寒與賈斯汀。

當晚壓軸演出則是「DJ ROCK」，包括「講客廣播電臺」黃于娟、「POP Radio」徐哲緯、「全國廣播電台」婕鈴、「復興廣播電台」陳怡君、「中山／Hit FM宜蘭」解偉苓、「漢聲廣播電台」姚宇謙及「講客廣播電臺」龔德等，由黃于娟擔任主唱，其他DJ將負責樂器伴奏，展現幕後所看不見的音樂才華。