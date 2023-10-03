長榮奧客被趕下機繼續鬧！女掏台幣19萬怒砸男伴 鈔票撒滿地（YouTube／SWNS）

長榮航空1架於9月30日從倫敦飛往曼谷的客機，有名女乘客竟自行從經濟艙升等移往豪經艙就座，還拒絕付費升等，同行男子則在客艙廚房抽起電子煙，2人經制伏後竟情緒失控，基於安全考量，班機也被迫掉頭轉降奧地利維也納機場。豈料，女子被警方帶走前，竟在停機坪上掏出5000英鎊（約新台幣19.5萬元）撒向男子洩憤，誇張的畫面也被乘客拍下。

同航班的乘客表示，長榮航空於9月30日從英國希斯洛機場飛往曼谷的BR68航班，在起飛約5個小時後，女乘客自行從經濟艙升等移往豪經艙就座，還拒絕付費升等，男伴甚至在客艙廚房抽起電子煙。

隨後，空服員試圖阻止他們，2人卻突然情緒失控，還攻擊辱罵空服員，經8名乘客的幫助後，2人才被成功制服，而基於工作人員和乘客的安全，班機也被迫掉頭轉降奧地利維也納機場。

豈料，夫婦被護送下機後，還在停機坪上不斷爭吵，女子被警方帶走前，還向男伴扔了5000英鎊（約新台幣19.5萬元）洩憤，隨後男子疑似被激怒，試圖衝上前，但被警方制止，他也無奈的撿起散落在停機坪上的鈔票，最後2人都被押上警車。

乘客也透露，行程改變後，所有乘客都被安置在1家飯店，並於當地時間周日下午再次出發。對此，長榮航空則說明，對於乘客違法行為將進行後續處理。

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。