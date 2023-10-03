杭州亞運軟網3日展開，團體賽先登場，中華隊在男團、女團分組賽都是4戰全勝，漂亮晉級4強準決賽，由於軟網項目不進行銅牌戰，因此晉級4強也至少保底2面銅牌。

中華軟網隊在歷屆亞運累積7金9銀14銅，上屆雅加達亞運1金1銀2銅，本屆杭州亞運女子隊由4朝元老鄭竹玲領軍郭千綺、黃詩媛及兩位首度參加亞運的「新鮮人」徐巧楹、羅舒婷力拚，分組賽分別3比0完封韓國、3比0打退菲律賓、2比1力挫柬埔寨、2比1勝泰國，以4戰全勝之姿晉級4強，4日將和另一組分組第2大陸爭金牌戰門票。

中華男子軟網隊則由林韋傑、余凱文、陳柏邑、張祐菘、陳郁勳代表，其中19歲小將陳柏邑和隊友張祐菘也是亞運初體驗，分組賽中華男子軟網隊3比0勝柬埔寨、2比1勝韓國、3比0輕取泰國、2比1退印度，同樣4戰全勝分組第1之姿晉級，確定連3屆有獎牌，接下來4日準決賽要對上另一組分組第2印尼，努力爭取晉級金牌戰機會。