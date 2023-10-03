全國女子跳高紀錄保持人李晴晴，生涯首次踏上亞運舞台，最終以1公尺75成績作收，賽後她拋出震撼彈，全國運動會後想要去追逐籃球夢，「因為我不想要以後有遺憾。」

李晴晴今天1公尺70、1公尺75都一次跳過，但挑戰1公尺80、3跳都沒能成功，「其實只差一點點而已，是自己沒有把握好，回去繼續加油，這次是我首次比亞運，已經覺得自己很棒了。」

沒想到講完今天比賽狀況後，李晴晴話鋒一轉，向現場媒體宣布「重大消息」，「跟大家講，我之後有可能會去打籃球。」她表示，高中時的夢想是破全國紀錄，「我已經達成了，剛好有籃球出現，想要去嘗試看看。」

2021年李晴晴在2周內二破全國紀錄，先跳過1公尺87、打破高懸32年的女子跳高全國紀錄，之後又在全運會跳過1公尺90，但她心中一直都有個籃球夢，原以為這個夢想要在下輩子才可能實現，剛好遇到3x3女籃隊來國訓中心訓練，為她開啟了一扇窗。

李晴晴表示，亞運結束後的全國運動會結束後，自己可能就會離開待了4年的國訓中心，回到家鄉雲林土庫國中進行籃球訓練，但她強調，自己並沒有要退役，田徑也會繼續練，可能會田徑、籃球一起訓練。