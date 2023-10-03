小犬颱風逼近吹起強陣風，花蓮明照常上班上課。（中央氣象署）
小犬颱風逼近吹起強陣風，花蓮明照常上班上課。（中央氣象署）

中颱小犬持續朝台灣逼近，花蓮晚間陸續吹起強陣風，不過花蓮縣政府晚間宣布，依據中央氣象署天氣預報資料，明天縣內未達停班課標準，因此明日正常上班、正常上課。

小犬來襲沿海風勢強 雲林、台南未達標準明天正常上班課
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