小犬颱風逼近吹起強陣風 花蓮明照常上班上課 21:162023/10/03 中時 羅亦晽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小犬颱風逼近東南海，花蓮明正常上班上課。圖為強風示意圖。（本報資料照／姚志平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 小犬颱風逼近吹起強陣風，花蓮明照常上班上課。（中央氣象署） 中颱小犬持續朝台灣逼近，花蓮晚間陸續吹起強陣風，不過花蓮縣政府晚間宣布，依據中央氣象署天氣預報資料，明天縣內未達停班課標準，因此明日正常上班、正常上課。 小犬來襲沿海風勢強 雲林、台南未達標準明天正常上班課 小犬暴風圈明晨觸陸 5地雨量「瞬間爆表」影響時間拉長 小犬颱風來襲 大武崙沙灘、基隆嶼預防性封閉 #小犬 #颱風 #花蓮 #上班 #上課 也許您會感興趣 推薦閱讀 小犬升級「強烈颱風」日本氣象廳：全台列警戒範圍 10:532023/10/03 生活 小犬颱風持續逼近東南海岸 路徑類似海葵花蓮嚴陣以待 16:252023/10/03 生活 「小犬」颱風恐變猛犬 來勢洶洶台南嚴防戒備 16:172023/10/03 生活 颱風假掰了！ 宜蘭未達天然災害標準 明正常上班課 20:012023/10/03 生活 台東三仙台「鏡頭君」強勢回歸 迎戰小犬颱風 16:382023/10/03 生活 小犬撲台3離島4日停班課 台東、屏東6鄉鎮下午才放假 19:432023/10/03 生活 小犬直逼中颱上限！估下午陸警 有機會颱風假縣市曝 05:412023/10/03 生活 小犬颱風逼近！花蓮沿海禁限區域拉封鎖線 岸巡勸離觀浪者 08:592023/10/03 生活 小犬颱風逼近！ 台東蘭嶼、綠島全天停班課 其餘地區放半天 20:102023/10/03 生活 中颱「小犬」暴風圈恐咬金門 影響最劇時間點曝 16:152023/10/03 生活 小犬來襲嘉義縣也公布了！ 明正常上班正常上課 20:122023/10/03 生活 小犬颱風影響 台鐵明中午前部分列車停駛 21:342023/10/03 生活 小犬颱風逼近 海陸空交通影響看這裡 13:332023/10/03 生活 小犬颱風陸警範圍納入南投 3地明達颱風假標準 17:332023/10/03 生活 不在小犬颱風警戒範圍！ 北北基桃4日正常上班上課 20:042023/10/03 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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