90年代香港玉女紅星黎姿(現名馬黎珈而)，淡出演藝圈多年，現已是身家百億的女CEO，而她時常透過社群分享生活，1日是她52歲生日，她也曬出慶生照片，罕見曝光一家天倫照，13歲大女兒快跟她一樣高，完美遺傳好基因。

黎姿透露往年生日都會和一群好友熱鬧慶祝，今年她選擇簡單和家人度過，也相當開心滿足，「人生有不同的階段，我覺得平淡是福，一家人歡樂共聚就已經是最幸福的事，放慢腳步，享受與摯愛相伴的時光，留多一點時間與家人相處，珍惜每一個團聚的時刻。」

她也曬出一家人慶生照片，52歲的她依舊狀態超好，氣色紅潤、臉蛋Q彈飽滿，身材也沒走樣，絲毫看不出歲月痕跡，而她也罕見曬出3個寶貝女兒正面照，雖然用愛心圖案遮住臉，但仍能看出遺傳媽媽好基因，擁有瓜子臉和纖瘦身材，尤其13歲大女兒身高快追上她，令人驚艷。

黎姿因在《古惑仔》系列電影中飾演「小結巴」打開知名度，之後在《倚天屠龍記》中飾演趙敏，被譽為「最美趙敏」，美貌和演技兼具的她，在事業高峰之際，嫁給大15歲的殘疾富商馬廷強後就退出演藝圈。而很有商業頭腦的她，積極發展醫學美容事業，自己當起CEO，之後更成為上市公司，讓她搖身變成身家百億的女富豪，更被封為「最美CEO」。