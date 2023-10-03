早年網路影片剛盛行，有許多人會拍攝惡搞影片紀錄路人反應，有些人會一笑置之，有些人則會氣到大爆粗口，美國一名網紅庫克（Tanner Cook）專門拍攝惡整影片，對象是隨機的路人，不料某次拍攝他卻踢到鐵板，對方一氣之下掏出槍朝他腹部開了一槍，事隔半年當事人的現況曝光了。

綜合外媒報導，美國維吉尼亞州4月2日發生槍擊事件，起因是21歲的YouTuber庫克在某購物中心拍攝影片，他舉起手機攔住一名路人，並將手機舉到路人面前，路人揮手阻擋後庫克仍持續騷擾對方，那名男路人立刻掏出槍朝庫克射了1槍，子彈打穿胃和肝臟，庫克緊急送醫後已脫離生命危險。該名開槍者是31歲的科里（Alan Colie），警察抵達現場後將他按在地上逮捕，他被指控犯下惡意傷害罪和槍枝傷害罪，以及在建築物內開槍，被捕後他持續被拘留，目前仍是監禁狀態。

（來源／影片取自Inside Edition YouTube，如遭刪除請見諒。）

科里表示自己會開槍屬於自衛行為，他的辯護律師強調庫克對科里做出威脅行為，且庫克的行為用意是吸引觀眾看他的YouTube頻道，法官判定惡意傷害的罪名不成立，但因在建築物內開槍被判有罪。庫克的YouTube頻道「Classified Goons」有著5.8萬粉絲訂閱，他的影片內容多為惡搞內容，例如假裝向Uber司機嘔吐、跟蹤百貨公司顧客等等，庫克在法庭上表示不知道自己的惡作劇激怒了科里，他堅稱這件事不會阻止他繼續拍攝影片，未來還是會拍攝惡搞題材，他透露每個月可以因這些影片賺2000（約6.4萬元新台幣）至3000美元（約9.7萬元新台幣）。