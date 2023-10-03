「第60屆金馬獎頒獎典禮」將在11月25日在國父紀念館登場，今（3日）公布入圍名單，由上一屆金馬影帝黃秋生與金馬執委會執行長聞天祥擔任揭曉嘉賓，新人獎部分，玖壹壹隊長春風憑藉《請問，還有哪裡需要加強》入圍，將對上剛在北影拿下最佳新演員的《青春並不溫柔》葉曉霏等人。

春風在九把刀指導《請問，還有哪裡需要加強》飾演黑道阿泰，愛上宋芸樺飾演的洗頭妹，春風得知消息後開心表示：「真的太開心了，神明有保佑，謝謝九把刀導演給我這個機會，謝謝每一個人，祝大家一切安好，我愛大家。」針對入圍，金馬執委會執行長聞天祥表示，雖然春風在之前已經在《海霧》、《黑的教育》露面，但他確實符合角逐新演員的資格。

葉曉霏在《青春並不溫柔》中飾演參與學運的學生，跟李玲葦萌生女女情愫，為祈求在金馬獎能有所獲，她和導演相約吃素了好一陣子，入圍的當下，正與片中跟她飾演情侶的李玲葦在海邊拍婚紗，一時之間還沒反應過來，反應過來後表示：「所以晚上我可以和李玲葦去吃雞塊了嗎？」也感性稱：「以前都是在台下看著金馬獎，幻想著自己也能參加，終於可以見到李安了，好期待！」媽媽也在得知喜訊後在電話的另一頭爆哭不已。

另一位以《少男少女》入圍的14歲素人演員胡語恆在公布入圍的當下還在補習，一下課收到消息的他開心回應：「第一次當演員，第一次演電影 ，就入圍了最佳新演員 ，覺得驚訝也驚喜 ，謝謝這份禮物的來到，也謝謝陪伴我的家人及經紀公司，我會繼續努力去了解演員的一切，把握每個機會，謝謝大家。」

還有在《富都青年》中飾演跨性別者的馬來西亞劇場演員鄧金煌，她開心說：「當消息一公佈出來的時候，我很激動，然後很感動，非常開心，從來沒想過有這麼一天，會入圍金馬獎，真的很謝謝所有發生的事情，都是美好的事情，也很高興及恭喜慷仁、澤耀和禮霖導演都入圍了，我真的很興奮！現在要開始想我到時候要穿什麼衣服了。」以及在《但願人長久》中飾演女主角年輕時期的港星謝咏欣。