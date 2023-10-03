民進黨總統參選人賴清德3日晚間受邀參加國立中山大學青年講座，挑戰「開放式」提問，面對外文系女學生犀利提問如何解決「民進黨掌權帶來的腐敗貪汙」，賴清德反問「那一個具體事件？」，在場學生鼓譟喊出「疫苗採購、台南光電、雞蛋」。賴清德強調，這些案子已經進入司法程序，不會辯駁也不會護短，他要學生質疑、評論案件前，先了解媒體報導是否為真實、是否有具體事證。

賴清德上台時，先向學生簡報政府生育、租屋相關利多政策，簡介後原本預計接受事先安排好的提問，但他臨時改變心意，要挑戰「開放式提問」，他強調「這才是真正的謙卑與傾聽」。

「絕對的權力造成絕對的腐敗！」一名外文系女學生犀利質疑賴清德「對於民進黨諸多貪污弊案事件，有何解決之道？」

賴清德反問女學生「那一個具體事件？」女學生支吾回應「民進黨上任以來有很多貪汙案例」，賴清德繼續追問「印象最深的是哪一案？」女學生答不出來，現場學生立刻群起鼓譟、喊出「疫苗採購、台南光電、西瓜市長、雞蛋」。

賴清德強調，民進黨內人士若涉及不法一定移送法辦。民進黨在戒嚴時期創立，前輩抱著犧牲生命的風險建黨，民進黨再怎麼有理想，必然有人會違法違規，但黨內態度絕對是不護短，如此才能回應社會期待。

針對學生質疑，賴清德強調「不會替任何案子辯駁」，因為許多案子已經進入司法程序。反問女學生，女學生當場也講不出所以然。賴清德要學生先了解這些案子「是否有具體事證」，民進黨過去在政策上有許多建樹，但確實也有許多包袱。

賴清德強調，民進黨也許有些地方做得不好，但就是「檢討改進」。民進黨成員來自社會，一定會有偏差的人或行為，但有問題就是法辦。賴清德建議學生，評論案件前，不妨花心思了解媒體報導、資訊是否為真實。

有學生針對雙語政策提問，表示亞洲實施雙語政策的多半是曾被殖民的國家，日本、韓國也不強推，也有學者勸台灣政府不要再推雙語政策，為何政府還執意推動？是否也在消滅對土地的認同？

賴清德回應，蔡英文總統上任後不斷推動母語教學，客語、台語、原住民與都已列為國家語言，相關單位本就要積極保存推廣。雙語教育原意是強化英語力，科技、醫學的發表通常都是以英語進行，英語力代表競爭力，政府的用心在此。

另一名外文系女學生提出，女性結婚後容易退出職場，補助托育乍看下能減輕女性壓力，但照顧家庭的責任仍在，對於職場性平、性平教育的看法如何？

賴清德強調，台灣少子化的原因是多數年輕人選擇單身，且台灣法律尚未允許非婚生孩子。至少政府優先解決基本的撫養問題，推動到6歲國家養、人工生殖補助，直接解決1、2萬個家庭的心願。政府會持續推動性別平權運動，2019年已通過亞洲第一的跨性別婚姻法案，台灣在此領域已是亞洲第一名。

不久前民進黨發生性平事件，他當黨主席時並沒有護短，也不強調「大局為重」，不僅就個案妥善解決，還建立更友善的制度和工作環境，更責成立院提案修改性別法案，促成台灣友善的性平環境，未來仍會持續聆聽、解決問題。

一名海科系學生針對台南市鐵路東移計畫提問，居民疑似被強制徵收土地，政府如何保障人民權益、降低衝突？

賴清德表示，台南爭取鐵道東移幾十年，在前市長許添財任內定案，他過去接任市長後責無旁貸要推動。面對民眾質疑、為何不直接鐵道地下化？賴清德解釋，研究結果就是顯示不可行，若要暫時東移建臨時軌、事後再移回原地，需要兩次工程並建平交道，房子還是要拆，台南車站也會受到影響。基於工程、時間、經費、危險度等種種考量，最後才決定蓋在東側。

賴清德強調，他同時也蓋照顧住宅給受影響的居民，由政府公開招標、用成本價賣給住戶，一坪約7萬5000元。他還找來台銀，提供比照公教人員的低利貸款，減輕居民買房壓力，買到馬上就增值，這些都是政府提供的配套措施。

一名公共事務管理研究所學生詢問「潛艦國造」未來是否繼續推動？如何面對國內朝野的反對意見？

賴清德先感謝造艦團隊辛苦完成國家交付的使命，表示2000年第一次政黨輪替，當時政府就提出國防自主方案，當時美方就批准、支持台灣採購潛艇及相關軍事設施。但當時國民黨主導的國會極力反對，主張「採購會引發戰爭」，在程序委員會阻擋69次。

賴清德強調，若2000年那時就通過預算，如今國防建置就不用那麼辛苦。希望年輕學子了解台灣當前處境，民主自由體制的保障來自勇敢做決定，幾十年來的民主成果得來不易。

一名學生詢問賴清德針對「境外勢力、認知作戰」的看法，會如何保護台灣的安全及主權？

「大陸在台灣境內有沒有協力者？是否想要影響台灣選舉結果？」賴清德強調，這些都是事實，他提醒學生，不難判斷誰是大陸的境內協力者，用智慧做出判斷。至於如何保護台灣，政府除了迅速澄清，一個更開放、透明的政府有其必要，才能讓國人有信心。在國防上，也要增強武力，保護自己也讓國際社會知道台灣有守護自己的決心。