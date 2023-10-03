翁立友年初開心宣布結婚消息，他與辣妻Emily去年2月登記結婚。他婚後依舊工作滿檔，日前與師妹謝金晶飛去菲律賓演出，兩人今年二度聯手菲律賓獻唱，翁立友表示，近來開始籌備新專輯，抱著工作兼度假的心情海外演出，參加好老友的活動與敘舊，經過疫情後更加珍惜老友在一起的時光。

他也笑說，這次還與師妹謝金晶一起逛商場，他難得抽空逛商場，也打破過往海外演出，不逛街的慣例，接著打趣表示，平日較少運動，剛好利用機會逛街健走。

謝金晶近來推出新專輯《搶頭香》，在當地最後一天將離開之前，她趁空檔在酒店賭場即興玩俄羅斯輪盤電動遊戲機，不到十分鐘，機器接連亮燈，當場驚喜贏約台幣2萬元獎金。

謝金晶開心笑說，這來得太突然了，還沒回過神，只見身旁工作人員開心尖叫，「當下我立馬見好就收，保留好彩頭底氣，隨即拿行李搭車到機場，感謝新歌搶頭香為我帶來的好運氣」，而新歌十分招財，大獲青睞，演出邀約暴增，已排至明年春酒。

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