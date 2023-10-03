美國陸軍官員表示，美國國防部已做好提供烏克蘭ATACMS戰術飛彈的前期準備，只要拜登總統一點頭，就可以立即送出。

半島電視台報導，負責採購的美國陸軍採購、後勤暨科技助理部長道格•布希(Doug Bush)在接受媒體訪問時表示，「五角大廈已經為這種情況(提供ATACMS)做了一段時間的準備，只要命令下來就可快速行動。」

ATACMS即為「陸軍戰術飛彈系統」，是一種直徑61公分，長度約4公尺，射程可達到300公里的精準打擊飛彈，由洛克希德•馬丁公司(Lockheed Martin)製作，它的尺寸不大，可以塞入M270「馬爾斯」(MLRS)多管火箭發射車，或是M142「海馬斯」HIMARS的發射箱裡，M270可以攜帶2枚，M142可以攜帶1枚。

1991年的第一次美國伊拉克戰爭，是ATACMS的首次實戰，被美國陸軍譽為「前線指揮官最好的縱深打擊火力」。

其實，在烏克蘭取得M270「馬爾斯」與M142「海馬斯」之後，就多次向美國請求再提供ATACMS，以打擊300公里外的敵後目標，但是美國政府一直擔心烏克蘭會打擊俄羅斯本土，擴大戰爭規模而拒絕。

英國今年稍早捐贈的「風暴影」巡弋飛彈後， ATACMS的敏感度有所下降，因為風暴影的射程比ATACMS更遠，而烏克蘭也遵守「不以北約武器打擊俄羅斯本土的承諾」。

不過，單是今年，拜登拒絕提供ATACMS的消息已經發過3次。最近一次拒絕是在7月，理由仍然是「存量不足」。

這一回略有不同之處的在於，消息是美國陸軍官員親口說出，或許已經確定了支援數量。