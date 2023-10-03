曾因2020年倫敦奧運資格賽接連失利，賴主恩最後無緣奧運讓自己度過長達1年多的荒廢期，最後靠著楊勇緯的激勵，以及羅尚策教練的不離不棄，賴主恩3日在杭州亞運拳擊男子63.5公斤級準決賽5比0擊敗對手闖進金牌戰，也拿明年巴黎奧運門票。

儘管2016年就闖進里約奧運拳擊擂台，賴主恩隨後卻在倫敦奧運資格賽接連挫敗，讓他走過抽菸、喝酒且不訓練的荒唐日子，「我不知道該怎麼表達我當時的心情，但是多虧楊勇緯的激勵，以及老師沒有放棄我，我今天才有辦法再拿奧運門票。」

賴主恩表示，現在當前穩定下來了，但這張奧運門票很不容易拿到，也很辛苦，畢竟先前走過很長的低潮期，「面對今天這名伊拉克對手，我們做好情蒐，沒想特別多，只有把自己信心維持在一定高度，內心難免緊張，卻只想繼續加油，接著目標就是金牌。」

羅尚策教練把賴主恩闖進亞運金牌戰的成果，當作對於台灣拳擊界的很大提升，因為他們不想繼續被小看，賴主恩反而保持平常心看待，「我沒想太多，我只希望外界不要看到我們當前的成功，卻忘記我們背後總是走得很辛苦，也經常放我們自己走。」