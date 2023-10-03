國民黨總統參選人、新北市長侯友宜、桃園市長張善政3日晚間到桃園市龜山區與同黨立委參選人牛煦庭站台，受到支持民眾熱情歡迎，侯友宜致詞時表示，未來當選總統後，中央、地方一條龍，全力發展桃園龜山，建設棕線捷運。（陳麒全攝）

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜、桃園市長張善政3日晚間到桃園市龜山區與同黨立委參選人牛煦庭站台，受到支持民眾熱情歡迎，侯友宜致詞時表示，未來當選總統後，中央、地方一條龍，全力發展桃園龜山，建設棕線捷運。（陳麒全攝）

國民黨總統參選人侯友宜3日晚間出席國民黨桃園第1選區立委參選人、議員牛煦庭的「棕線捷運，我們討」造勢活動，受到夾道歡迎，現場凍蒜、總統好聲浪不斷。（蔡依珍攝）

國民黨總統參選人侯友宜3日晚間出席國民黨桃園第1選區立委參選人、議員牛煦庭的「棕線捷運，我們討」造勢活動，牛怒批前市長鄭文燦8年前上任誇口說捷運棕線2022年通車，如今連影子都沒有，侯友宜當場承諾他上任1年內捷運棕線動工，並呼籲大家把牛送進立院，跟鄭文燦討6.8萬份雞排，獲得滿堂喝采，現場凍蒜聲不斷，高喊撥亂反正、重返執政。

桃園市長張善政說，開車到龜山公所的路上一路塞車，感嘆龜山停滯8年，國民黨2008年執政時就說要把新北捷運拉到龜山，鄭文燦上任第2年說會趕快推動、2022年要通車，但現在已2023年，棕線在哪裡？他自己上任後跟中央溝通、積極爭取，中央卻推託財務要好好評估，他希望明年1月13日，把侯友宜送進總統府、牛煦庭送進立院、和在桃市府的他串成一條線，相信棕線很快有譜。

侯友宜當場請前桃園縣議長曾忠義夫人劉素貞上台。(蔡依珍攝)

侯友宜則細數跟龜山淵源，包括60年代唸警校、工作10餘年後重回警大念博士班，之後到桃園當警局長，他也當場請前桃園縣議長曾忠義夫人劉素貞上台，感性回憶，自己報到警局長不久發生曾忠義綁架案，勒索1.5億元，劉素貞是了不起女性，傷心之餘冷靜沈著分析熟人所為，最後助警方成功從山上救出毫髮無傷的曾忠義，涉案人更在1個月內全一網打盡，強調和龜山感情深厚，關心龜山一世發展，當新北市長時期也秉持著新北好、桃園更好的心情努力，更幽默道：「迴龍派出所你們的卻放在我家，捷運迴龍站我們的卻放在你家！」

話鋒一轉，侯友宜讚牛煦庭說話算話，屢屢向他爭取新北公車712改從龍壽發車，經迴龍捷運站、樹林車站、再到捷運亞東醫院站，捷運不通、公車先通，若不讓牛當選太浪費，強調棕線捷運若通車，18分鐘就能從桃火車站到迴龍站，沿線6.8萬居民都很期待。

侯友宜笑著分享牛煦庭2019年曾和鄭文燦團隊對賭，若棕線2022年開工要請沿線6.8萬居民吃雞排，結果為何沒請呢？牛煦庭回：「鄭文燦唬爛拍屁股走人！」侯友宜當場說：「那鄭文燦要請啊！」呼籲大家把牛煦庭送進立院跟副閣揆的鄭文燦討回欠鄉親的雞排，他也當場允諾，自己當選總統後，2024年5月20日就任，1年內捷運綠線動工，獲得滿堂喝采。

「政府不做我們來做！」侯友宜也提到自己提出老人健保免費、私托補助、癌症基金等政見，民進黨每次都跟在屁股後喊跟進，呼籲讓他進入總統府成為上任馬上兌現政見的第一位總統，他也信心喊話，呼籲大家不要管民調高低，要對自己要有信心才是贏得勝選關鍵，他總是在最壞情況拚勝利，拜託大家相挺，贏回龜山、贏回台灣。

張善政也提到自己跟侯友宜認識40年，自己在台大教書時和侯友宜同時選上傑出青年。(蔡依珍攝)

張善政也推薦2人，強調牛煦庭年輕、條件佳，倫敦論文可以保證沒有抄襲，是貨真價實碩士生，也是龜山在地人，呼籲明年1月13日挺小牛進立院。

張善政也提到自己跟侯友宜認識40年，自己在台大教書時和侯友宜同時選上傑出青年，白曉燕命案看到他衝鋒陷陣，日前赴美更與當時救出的南非外交官小孩相抱相認，鐵漢柔情。張感嘆有高中校長跟他說，校內美籍外語老師寫下文情並茂辭職信，要離開熱愛的桃園、台灣，全因擔心台海快要發生戰爭，外國人這樣看台灣，但民進黨封閉消息，彷彿溫水煮青蛙，呼籲大家選擇堅持兩岸和平、不會發生戰爭的總統，務必把總統選票蓋給侯友宜。