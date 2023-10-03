香奈兒2024春夏，講述的是南法獨有的自在風格。（CHANEL提供／黃唯淯巴黎傳真）

日本女星二階堂富美一身可愛丹寧裝束現身，也是不少媒體心中採訪重點之一。（黃唯淯攝）

女星許瑋甯婚後作品不多，但每一部作品的演技都相當亮眼，讓人驚豔。此次香奈兒（CHANEL）於巴黎臨時大皇宮發表2024春夏作品時，許瑋甯也以品牌形象大使的身份出席，她身著2023秋冬黑色上衣與印花丹寧褲，並配戴Coco Crush現身秀場，是許多人搶拍焦點；而日本女星二階堂富美（Nikaidou Fumi）也以2024度假系列現身，並親切的與台灣媒體互動打招呼，形象相當親民。而品牌大使Jennie也在大秀開場前快閃現身，坐在眾品牌好友間，看來相當自在寫意。

香奈兒2024春夏大秀圍繞著一個地標展開－諾瓦耶別墅（villa Noailles）花園中的故事開始，其中主體建物臨近海邊，花園又被海岸圍繞，這些精緻又充滿陸地海岸邊的界線成為設計服裝的靈感來源之一，加上立體棋盤格式花園設計，也讓秀上充滿強烈的花園意象。春夏大秀服裝明顯以精緻又閃耀的細節打造，悠閒帶有拜占庭風格的飾品，搭配色彩強烈顯眼的格紋軟呢布料，呈現出休閒的南法風情。烏干紗、斜紋軟呢布料乃至丹寧褲裝都是本季重點，丹寧褲搭配亮片綴飾西裝夾克、連身泳裝外披一襲慵懶柔軟的披肩罩袍，也讓人憶起法國蔚藍海岸上自在舒適的度假感。

條紋與海灘風格，強烈且直接的成為2024春夏風格單字。（路透提供）

條紋與海灘風格，強烈且直接的成為2024春夏風格單字。（路透提供）

條紋是本季相當搶眼的主題之一，也與海岸、度假等風格相呼應。（路透提供）

連身泳裝搭配披肩式的毛巾布斗篷，亦是本季的搶眼造型之一。（路透提供）

粉黃與粉紅色系打造甜美感，毛衣上頭縫製的蘋果圖樣相當可愛。（路透提供）

而色系風格也是呈現無與倫比的享樂情懷（joe de vivre），色彩強烈奔放，大量鮮豔色系如黃橙色條紋裝飾、馬卡龍粉、天空藍與香奈兒女士最愛的黑白構築出本季色彩輪廓，而在剪裁風格上同樣精彩，有幾件大玩刻意不對稱、長短不一的裙裝被突顯出來，但最強烈的莫過於條紋風格設計成為本季最大色彩，搭配有如浴袍形式的外衣，或是灰白紅條紋的海軍藍百慕達短褲，鬆軟垂墜的結構設計，與刻意不扣上的雙排扣外套，都是精彩之作。