受小犬颱風影響，交通部台鐵局宣布，明日中午前東部幹線與南迴線部分列車停駛，西部幹線與其餘支線正常行駛。至於中午後的列車是否受影響，台鐵會在明日上午9時前宣布。

西部幹線（基隆=潮州=枋寮間）正常行駛。

東部幹線（樹林=台東間），順行列車台北往花蓮、台東對號列車正常行駛，422次行駛至花蓮為止、308次行駛至台東站為止；逆行列車台東往花蓮、台北對號列車正常行駛，653次台東=花蓮停 駛、423次新左營=花蓮停駛；環島列車1次、2次全區間停駛。

南迴線（新左營=台東間）423次新左營=花蓮停駛、308次台東=新左營停駛。

平溪、深澳、內灣、六家、集集、沙崙線等各支線正常行駛。

台鐵表示，自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報為止，購買上述期間內各級列車車票的旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用的車票至各車站辦理退票，免收手續費。