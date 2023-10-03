由於小犬颱風影響，明（4）天東半部及恆春半島有局部豪雨或大豪雨等級以上降雨，北部、南部及中部山區有局部大雨或豪雨。氣象署警告，周三、周四（4日、5日）颱風影響最明顯，明天各地風勢強勁，東半部、北部雨勢強，「晚間花東恆春風雨劇烈！」，周四東半部仍持續豪雨，南部、澎湖風強雨大。

氣象署晚間發布大雨特報，受颱風外圍環流影響，今（３日）晚至明（４）日宜蘭地區及新北山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨及強陣風。

氣象署指出，明天北部及東北部降雨持續外，花東及恆春半島的風雨從清晨開始將逐漸增大，晚上之後南部及中部山區的雨勢轉趨明顯，其中東半部及恆春半島有局部豪雨或大豪雨等級以上降雨發生的機率，北部、南部及中部山區也有局部大雨或豪雨發生的機率；溫度方面，由於各地雲多下雨，高溫約28到30度。

氣象署分析小犬颱風天氣影響。（氣象署提供）

氣象署分析未來風勢。（氣象署提供）

氣象署說明，周四（5日）颱風移動到台灣西南方近海，受颱風及其外圍環流影響，東半部地區及恆春半島降雨持續、雨勢較大，有局部豪雨或大豪雨等級以上降雨發生的機率，北部、南部地區及中部山區有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨；周五、周六（6日、7日）颱風或其外圍環流影響，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，東北部地區有局部大雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨。

氣象署預測各地降雨情形。（氣象署提供）

下周日、下周一（8日、9日）東北季風影響及水氣偏多，基隆北海岸、東北部及大台北地區有短暫陣雨，基隆北海岸及東北部地區有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區有零星短暫陣雨；下周二（10日）東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。