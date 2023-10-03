杭州亞運近期正如火如荼地展開，其中的棒球賽事正舉辦小組賽，而大陸隊在第二階段小組賽中，以1：0的比數戰勝日本，不僅以小組第一的姿態挺進超級循環賽，還在亞運會的歷史中，創下第一次打敗棒球強國日本的佳績。此外，超級循環賽程也確定，中華隊5日出戰大陸，6日迎戰日本，爭取金牌戰門票。

杭州亞運棒球項目預賽，大陸隊在預賽中接連擊敗寮國、菲律賓，並於今(3)晚迎戰日本隊。在該場比賽中，大陸隊派出投手王翔擔任先發，而他也不負眾望壓制住日本隊打線。

輪到大陸隊於第二局展開攻勢時，憑藉著安打、保送、犧牲觸擊、保送等方式營造出滿壘場面，而球員梁培則擊出一支安打，幫助大陸隊先拿下一分，也是大陸隊拿下致勝關鍵的一分。大陸隊拿下該場比賽勝利後，預賽3戰全勝在A組中排名第1，日本隊則是分組排名第2。

此外，杭州亞運棒球賽程預計於5日展開超級循環賽，中華隊將於晚間6點半迎戰大陸隊，並於6日同一時間迎戰日本隊，爭取金牌戰門票。