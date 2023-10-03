經濟部產業發展署統計，2022年資源再生產業產值已達776.7億元，經濟部次長曾文生說，利用再生能源產生再生材料，只要循環效率提高、循環價值就會提高；產業發展署長賴瑩瑩說，循環經濟產值逐年提升，現在也從單點拓展為上下游的產業鍊，加上2050淨零碳排的推動，有助於進一步提升。

第5屆台灣循環經濟週開跑，今年剛升格的環境部，攜手經濟部、農業部、內政部及公共工程委員會等單位，共推出11大循環經濟活動，橫跨10月至11月陸續登場，並邀請9家循環經濟亮點企業到場展示推動成果。

曾文生表示，非常高興循環經濟這個主題，變成非常重要的部門，也從嶄新觀念轉為新興企業，他也提到「再生平方」的概念，也就是利用再生能源產生再生材料，只要循環效率提高、循環價值就會提高，他並舉例，風力發電的風機，葉片回收將是離岸風電回收再利用的一塊拼圖，上緯除了做風場先行者，也做葉片回收再利用的先行者，有望讓葉片未來回收率達95％以上，而海纜的銅線、柱子的鋼鐵也會被回收，「所以我們不用擔心離岸風電在海上會有什麼問題」，因為每一個零件都有價值。

環境部次長沈志修出席台灣循環經濟週時說，氣候變遷議題已是全球共同關注，從源頭綠色設計，到後端的循環利用等，至於外界關注的資源循環促進法，目前則在公聽階段，在產學領域投入方面，他則舉例，工研院綠能所今年發起循環採購，將產品「以租代買」，將產品整理好後重新進到循環系統，也能達到社會參與目的，曾文生則說，這是非常省碳的行為。

本次參與循環經濟週的環境部、經濟部、農業部及內政部於今年陸續完成組織改造，藉此活動向各界說明政策及溝通。以環境部為例，成立資源循環署專責資源循環的政策規劃與管理，以「3大循環策略」、「2大驅動支柱」為施政主軸，策略包含「綠色設計源頭管理」、「能資源循環利用」、「廢棄物量能平衡及管理」等3大策略，並串聯上、中、下游產業暢通循環網絡，同時發展創新技術與制度，作為支持驅動資源循環的支柱。

產業發展署統計，台灣在2022年資源再生產業產值已達776.7億元，資源再生產業已累積深厚的技術實力與經驗，本次記者會邀約推動循環經濟的亮點企業現場展示，展現公私合作成果。環境部推薦工研院為亮點代表，該院今年由綠能所發起循環採購，先由筆記型電腦開始，透過產品服務化以租代買取得產品所有權，不使用後回原供應商維修租售延長產品壽命，未來將推廣循環採購到其他品項及其他院內單位。

紡織循環方面，環境部推薦遠東新世紀公司為亮點企業，透過捕捉工業廢氣中一氧化碳及二氧化碳製成聚酯纖維原料，以及將廢棄紡織品透過物理及化學回收製成再生纖維，實現從紡織品到紡織品的封閉循環。經濟部推薦世堡紡織結合雄材大智自行研發的手持式衣物分選器，透過衣物指紋庫可隨時隨地、快速準確進行衣物分類，進行回收造粒再利用。

配合能源政策，經濟部輔導工研院建構可循環重製的新太陽能模組，完整回收晶片提升太陽能模組回收價值，並邀請上緯國際展示低溫低碳回收風機葉片，實現「零廢棄」風機。農業部推薦其輔導的大峯牧場，將畜牧廢水投入沼氣再利用，所產生的沼渣沼液則澆灌農田，形成完整的農牧循環；內政部則邀請大倡公司，分享矽酸鈣板回收製成再生矽酸鈣板的技術，使營建廢棄物再生再循環。