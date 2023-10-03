台電初步判斷為地下線路故障導致停電，晚間9點30分已恢復供電。（蕭嘉蕙攝）

台東市正氣路、南京路晚間短暫停電近1小時，商家怒斥「颱風還沒來就先停電」。（蕭嘉蕙攝）

台東市正氣路、南京路今晚間8點40分無預警小規模停電，周邊住戶、商家叫苦連天，怒斥「颱風還沒來就先停電」，台電表示，疑似地下線路故障所致，已派員赴現場勘查搶修，並於晚間9點30分復電。

「颱風天都還沒來就在停電，颱風天來的話怎麼辦？」，蕭姓章魚燒業者氣急敗壞地說，晚間無預警停電，不但沒辦法做生意，冰箱的食材保鮮也成問題。

蔡姓熱炒店業者表示，這整條都是商店街，加上建築都是老舊大樓，沒有緊急發電設備，而且台電連到底哪裡出問題都不知道。

受影響住戶表示，這裡從來沒發生過停電，剛剛原本正在看電視，突然間就陷入一片黑暗，還好大樓緊急逃生門指示燈有亮，趕緊打開手機的照明燈，從5樓走下來。

台電台東區營業處長邱雲祥表示，初步研判為地下線路障礙所致，目前已派員前往勘查，釐清停電原因並盡快搶修。

此外，尚有路燈不亮範圍包括中華路一至四段、臨海路一至三段、桂林南路、桂林北路、漢陽南路、漢陽北路、正氣北路、長沙街、新生路、南京路等路段，目前台電人員維修處理中。