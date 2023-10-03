台中市2月間發生高中生疑遭霸凌輕生身亡案，校方霸凌因應小組調查後，8月認定霸凌案不成立，學生家長提出申復，學校審議申復成立。台中市教育局3日指出，針對申復成立理由中新事證及待查事項詳細調查，務必兩個月內完成，讓真相大白。

教育局表示，該高中案日前經學校調查後，做出霸凌不成立結論當下，該局立即函覆學校，強調多項管教措施及行為已符合霸凌要件，應屬霸凌成立，經當事人提出申復後，學校審議申復成立，依防制霸凌準則規定，學校應立即召開「防制校園霸凌因應小組會議」重新做出決定。

教育局強調，若學校後續決議重啟調查，市府將立即督促學校依規另組調查小組，針對申復成立理由中新事證及待查事項詳細調查，務必兩個月內完成，讓真相大白。

至於前學務主任停聘1年及主任教官目前所受的行政處分，均屬當時霸凌不成立、不當管教成立相關處置，學校針對霸凌若決議重啟調查，將依調查結果另為處分。

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