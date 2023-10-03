國民黨立委王鴻薇2日開記者會，控訴僑委會委員長徐佳青接獲女性下屬投訴遭性騷擾後竟「吃案」，且威脅、檢討被害人。徐佳青否認吃案，並駁斥施壓。王鴻薇事後再揭露受害者與徐佳青的對話截圖，怒問：「不羞愧嗎？你處理得很好嗎？」王鴻薇2日也貼出徐佳青在6月綠營metoo事件大爆發時期的發言，徐表示「性騷擾其實是一個權力關係，權力大對權力弱的人就是侵犯的過程」，直呼讓大家看看徐侃侃而談性平的嘴臉。

王鴻薇2日在臉書發文表示，相當令人遺憾，稍早僑委會的新聞聲明，新聞標題斗大寫著「巴西僑教中心女員工不提性騷申訴卻找藍委控吃案，僑委會：遺憾」，對於徐佳青和僑委會，同仁舉報性騷擾對外界求助吃案時，第一時間做的是檢討被害者，當事情要到新聞出來，要到一發不可收拾、委員長下不了台才立案，最後再質疑為什麼要跟在野黨立委爆料。「我說徐佳青把性平當政治工具，真的剛好而已！」

「讓大家看看當時的徐佳青，是怎麼跟大家侃侃而談她的性平處理？」王鴻薇分享影片，畫面中徐佳青說「性騷擾是怎麼一回事呢？它其實不是單純的男對女關係，它其實是一個權力關係，也就是說，權力大的對權力弱的人的一個，就是侵犯的過程。」（——徐佳青2023年6月23日）

網友表示：「民進黨真是在推動女權、性平？還是只是一個追求政治利益的議題？從先前metoo到現在，我想人民應該看得清楚！」