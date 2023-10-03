近期猛攻巴西進口蛋爭議的農業粉專「Lin Bay 好油」版主林裕紘，自爆被恐嚇，但2日坦承是自導自演，先前曾大力聲援「Lin Bay 好油」的藍、白營政治人物也遭網友嘲諷翻車。TVBS新聞部副理樊啓明指出，民進黨對此已經開闢多個戰場，雖不足以讓非綠全面潰敗，但會成為整合的新變數。

林裕紘先前自爆遭恐嚇，但檢調2日逮捕嫌犯許哲賓，許卻供出恐嚇事件是林自導自演，許哲賓也被發現是國民黨黨工，林裕紘同日在臉書發文致歉，但卻自曝是民進黨黨員，複雜劇情引發外界討論。先前曾力挺林裕紘的藍、白營政治人物也遭網友嘲諷。

樊啓明3日在臉書指出，對於LinBay好油自導自演事件，民進黨炮口對準的不只是有國民黨工牽扯其中的藍營，其發言系統更加碼指向民眾黨沒道歉，點名柯文哲只在乎是否可以成為藍白共主；另外對於邀請林裕紘上直播的前立委黃國昌也不假辭色，譏諷黃刪影片A抖內。

樊啓明認為，民進黨之所以敢同時開闢多個戰場，仍是在貫徹鞏固綠四成基本盤的大選戰略，「林裕紘風波」應該還不足以造成非綠全面潰散，卻會成了整合的新變數，畢竟在野陣營內部如果多幾個「豬隊友」，聯手搶大位機會將漸漸縮小，綁在一起就怕國會選舉都被扯後腿。