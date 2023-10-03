屏東一場大火，4名消防員不幸殉職，消防員權益與裝備受到關注。立委傅崐萁今在立法院質詢，政府未將預算花在刀口上，一把大火，更燒出消防員的悽苦，他質問行政院，願不願意一次編足預算採購消防通訊頭盔，閣揆陳建仁回覆，願意來做！

傅崐萁說，立法院會今審「113年中央政府總預算編製」，他說，國家已進入「大債危機時代」，民進黨政府執政7年多來將特別預算常態化，提出總數高達2.5兆的9次特別預算，年度公務預算規模也連年增加達2.99兆，但國家目前負債5.8兆，預算也未能花在刀口上。

他憤怒說，屏東明揚工廠大火造成10死百傷，殉職4位消防員，更燒出消防員的悽苦，政府吝於給守護民眾生命安全的消防弟兄添購新式裝備及增加人力，卻狂擲公帑給毫無政績的數發部2年近300億預算、要3千萬給81億改建前鎮漁港，還有被質疑綠色友好企業高端疫苗炒作股價、企圖讓小吃店變身的高登生醫進口16.5億快篩試劑、讓資本額50萬的超思公司進口8814萬顆巴西蛋等等，都讓人民憤怒。

傅崐萁強調，火場搶救「通訊」是重點，無法手腳並用動通訊設備，救火員的安全防護及通訊裝備必須齊備，應效法國外救災救火的科技，採購新式內置通訊的頭盔，要求中央政府增加消防署預算經費，不要推給地方政府，行政院願不願意一次編足汰換更新所有消防員安全及通訊設備？閣揆陳建仁在答覆時僅表示，願意來做。