泰國雨季大雨不斷，導致一條河流決堤，官員今天表示，洪水在泰國中部已淹沒超過4000棟房屋。

法新社報導，泰國雨季通常會在數月內每日降下暴雨，但科學家表示，人類造成的氣候變遷可能會使雨勢更加猛烈。

官員警告，即將到來的降雨可能會導致幅員廣大的首都曼谷（Bangkok）發生洪水，因此曼谷的河畔地區正在為雨勢做準備。

#BangkokPost: Dykes along the Yom River in Sukhothai gave way on Monday due to major flooding, inundating over 500 households in the province's commercial area. #Thailand #floodhttps://t.co/EKgLdpnMU0 pic.twitter.com/fQpVhm4bpI — Bangkok Post (@BangkokPostNews) October 3, 2023

而在曼谷北邊約400公里的素可泰省（Sukhothai），大雨導致深度較淺的永河（Yom River）河水漫過河堤。

素可泰省災害預防中心告訴法新社，超過4300棟房屋被淹沒，影響約5000人。

來自素可泰省的影片顯示，許多房屋部分沒入水中，居民穿過有時深及腰部的泥水。

一名未透露姓名的居民表示：「今年的洪水是史上最嚴重的。已經連續下了4天的雨。」他描述洪水如何淹沒他在西三龍縣（Si Samrong）的稻田。

官員表示，這場洪水已影響超過160平方公里的農田。

素可泰省灌溉計畫主任索凡（Sophan Srisawangworakul）表示：「我們正在尋找應對洪水的方法。」

索凡表示，團隊正利用水泵抽水，並說他希望河水水位能夠消退。他說道：「情況看來會有所好轉。」

泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）表示，由於該地區持續不斷的降雨，洪水的情形令人擔憂，他也提到自己與皇家灌溉廳（Royal Irrigation Department）副廳長保持聯絡。