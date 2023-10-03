泰國雨季大雨不斷，導致一條河流決堤，官員今天表示，洪水在泰國中部已淹沒超過4000棟房屋。
法新社報導，泰國雨季通常會在數月內每日降下暴雨，但科學家表示，人類造成的氣候變遷可能會使雨勢更加猛烈。
官員警告，即將到來的降雨可能會導致幅員廣大的首都曼谷（Bangkok）發生洪水，因此曼谷的河畔地區正在為雨勢做準備。
而在曼谷北邊約400公里的素可泰省（Sukhothai），大雨導致深度較淺的永河（Yom River）河水漫過河堤。
素可泰省災害預防中心告訴法新社，超過4300棟房屋被淹沒，影響約5000人。
來自素可泰省的影片顯示，許多房屋部分沒入水中，居民穿過有時深及腰部的泥水。
一名未透露姓名的居民表示：「今年的洪水是史上最嚴重的。已經連續下了4天的雨。」他描述洪水如何淹沒他在西三龍縣（Si Samrong）的稻田。
官員表示，這場洪水已影響超過160平方公里的農田。
素可泰省灌溉計畫主任索凡（Sophan Srisawangworakul）表示：「我們正在尋找應對洪水的方法。」
索凡表示，團隊正利用水泵抽水，並說他希望河水水位能夠消退。他說道：「情況看來會有所好轉。」
泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）表示，由於該地區持續不斷的降雨，洪水的情形令人擔憂，他也提到自己與皇家灌溉廳（Royal Irrigation Department）副廳長保持聯絡。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。