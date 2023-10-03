隨著AI（人工智慧）時代來臨，不少人擔心自己的工作可能被取代。但摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）強調，AI帶來的好處遠遠大於壞處，他還預測，由於科技的進步，未來人類每周只需要工作3天半。

戴蒙近日接受採訪時表達了對AI技術的肯定，同時也透露，AI已經在很大程度上替摩根大通進行股票對沖。

據高盛預估，生成式AI最終可能導致3億人失業。戴蒙也坦承，AI確實可能取代部分工作，「新科技總是會取代工作」，但他認為，與AI能為世界帶來的好處相比，這點顯然相形見絀，「你的孩子能活到100歲，而不會得癌症，因為科技進步，實際上，他們可能只需每周工作3天半」。

戴蒙表示，摩根大通已有數千名員工正在使用AI技術，看好這項技術有望顯著改善員工的生活品質，還聲稱，AI為公司創造了巨大的價值。

談到AI可能帶來的風險，戴蒙表示，就像坐飛機可能失事、藥品可能遭濫用，科技都有負面影響，在他看來，AI最大的負面影響就是被壞人用來做壞事。