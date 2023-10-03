今天下午高雄鳳山區建國路二段與精武路口，民眾聞到有異味傳出，因異味愈趨濃烈且與汽油相似，晚間緊急通報消防隊到場戒備，北門里長謝秀霞證實，現場異味來自軍方油管破裂。

謝秀霞表示，有民眾下午1點多就有聞到陣陣異味，到傍晚則愈趨濃烈，因此到場釐清洩漏來源並通報消防隊，現場沒有施工，目前已經確定為軍方油管突然破裂。

晚間8點消防局獲報，鳳山區建國路二段和經武路的交叉路口有異味，消防局出動3車6人前往處理，現場有測得有機氣體數值，目前消防人車與警方、環保局等單位警戒處理中。

環保局長張瑞琿說明，現場測得揮發性有機物，瞬間濃度一度達200ppm，據悉是軍方油管破裂，該管線從高雄橋頭到屏東，約20多公里，至於破洞範圍多大，還須進一步釐清，目前已要求軍方將管線閥門關閉，中油也出動油罐車幫忙抽取漏油，相關人員也拉封鎖線戒護，現場沒有爆炸危險。

環保局表示，今日接獲北門里長通報，鳳山區建國一路及經武路交叉路口水溝有異味，經查於該交叉路口下水溝有一處疑似洩漏點，經軍方確認屬其燃料油管，現場已請中油關閉管線閥門，另調派沖吸車，持續清除殘油，空汙小組現場監控空氣品質。軍方輸送油料洩漏，致產生惡臭，違反《空汙法》第32條規定，裁處10萬至500萬元罰鍰。