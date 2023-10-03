.@StateDept accusing China of spreading disinformation globally? Just think about which country spread disinformation to wage war on Iraq, Syria, Afghanistan, etc, resulting in loss of numerous lives, destruction of economies and suppression of technological cooperation? (1/3) — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) October 3, 2023

中國大陸外交部發言人華春瑩3日在X平台駁斥美方，指美國國務院9月28日發布虛假報告，謊稱中國大陸正斥資數十億美元，在全球散布虛假資訊，純屬謬論。

「美國務院指責中國在全球散布虛假資訊？試想哪個國家散布虛假資訊以對伊拉克、敘利亞、阿富汗等國發動戰爭，造成無數人喪生、經濟遭到破壞、技術合作受到壓制？」

「當中國和越來越多的國家開始講真話反擊美國的謊言時，美國卻感到自己的言論自由受到威脅？」

「仿佛美國有權利散布虛假資訊，而中國等國家卻無權說實話、維護國家形象和尊嚴？」

事實上，將輿論場武器化正是美國的「首創」。

美國政客將謊言視作行使全球霸權的有力武器，且不以為恥、反以為榮，近年來已多次吐露出關於美國散布謊言的真心話。

華春瑩在發布前述文字後陸續發布圖片，第一張圖片上的文字內容便是關於美國前國務卿蓬佩奧2019年一場講話時的著名「交底」：

「我們撒謊，我們欺騙，我們偷竊。」

「你知道誰是世界歷史上最大的虛假資訊散播者嗎？是美國政府。」

在2022年5月美國國會一場聽證會上，聯邦參議員蘭德．保羅自問自答並舉出一系列例證，其中包括2003年美國政府以「大規模殺傷性武器」為藉口入侵伊拉克。

華春瑩發圖指出，美國是不折不扣的「謊言帝國」。

早在冷戰期間，美國中央情報局發起了「知更鳥計畫」，通過賄賂世界各地的記者和機構來蒐集情報，並透過操縱新聞媒體來影響公眾輿論。新世紀藉「洗衣粉」「白頭盔」，美國對伊拉克、敘利亞悍然發動侵略戰爭，造成數十萬平民死亡。